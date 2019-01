Etna | terremoto 4 1 nel cuore della notte L' allarme per le continue scosse

Terremoto - l’Etna fa paura. Nuovo sisma : la situazione : l’Etna non la smette di brontolare. Un evento sismico di magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non ...

Etna : scosse di terremoto a nordovest di Milo - un centinaio le ordinanze di sgombero a Zafferana : Prosegue lo sciame sismico sull’Etna: 6 scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia questa mattina, dalle 06:07 alle 06:42. Due gli eventi con magnitudo superiore a 2: il primo magnitudo 2.4 alle 06:15 e il secondo magnitudo 2.2 alle 06:42. Le due scosse hanno avuto e epicentro tra i 3 e i 5 km a nord-ovest di Milo e ipocentro tra 5 e 7 km. Sono quasi un centinaio le ordinanze di ...

Terremoto Etna - pianista cieco si mette in salvo da solo : l’incredibile storia a lieto fine : Ci sono storie che sembrano trame di un film: come quella di Giovanni Caloria, 79 anni, pianista cieco che, nella notte di Santo Stefano, durante il Terremoto di magnitudo 4.8 che ha interessato l’Etna, si è salvato da solo. L’uomo è riuscito ad aprire la porta di casa a Pennisi, frazione di Acireale. La sua abitazione è al momento inagibile, ma tre giorni fa i vigili del fuoco di Catania hanno recuperato materiale per lui ...

Etna - la terra trema ancora : scossa di terremoto a nord-ovest di Nicolosi : Dopo l'evento sismico di Natale che ha causato crolli di edifici e feriti, sull'Etna la terra continua a tremare. L'ultima scossa è stata registrata dai sismografi dell'Ingv la scorsa notte in una zona del vulcano diversa da quella del terremoto di magnitudo 4.8 L'epicentro a quattro chilometri a nord-ovest del centro abitato di Nicolosi.Continua a leggere