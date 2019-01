Cyntoia Brown ottiene la grazia: a 16 anni uccise il suo stupratore e fu condannata all’ergastolo dopo 15 anni di carcere

attualitavip.myblog

: RT @SnoqLodi: Cyntoia Brown era stata condannata all'ergastolo per avere ucciso a 16 anni il suo aguzzino. Adesso, quindici anni dopo, il g… - Falcerossa : RT @SnoqLodi: Cyntoia Brown era stata condannata all'ergastolo per avere ucciso a 16 anni il suo aguzzino. Adesso, quindici anni dopo, il g… - Fragatton1 : RT @SnoqLodi: Cyntoia Brown era stata condannata all'ergastolo per avere ucciso a 16 anni il suo aguzzino. Adesso, quindici anni dopo, il g… - GQuestioni : RT @SnoqLodi: Cyntoia Brown era stata condannata all'ergastolo per avere ucciso a 16 anni il suo aguzzino. Adesso, quindici anni dopo, il g… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Fuall’ergastolo per aver ucciso, a 16, un uomo che stava per stuprarla. L’ennesima violenza, che, ha subito da quando era poco più che una bambina. Oggi dopo una campagna social, sostenuta dalla popstar Rihanna, la celebre Kim Kardashian ed il campione di basket LeBron James, l’ergastolana – ormai trentenne – ha ottenuto la clemenza dal governatore Bill Haslam. E da agosto uscirà di prigione in liberà vigilata.#Freeera l’hashtag, attraverso il quale si chiedeva un giudizio più mite nei confronti della donna, che all’epoca dei fatti era minorenne, e che sparò al suo aguzzino perché stanca di sevizie, lei che, fuggita di casa, era finita nel mercato a pagamento. Costretta a prostituirsi proprio da quell’uomo, aveva preferito il carcere, commettendo un omicidio., subito dopo l’arresto, ...