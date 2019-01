Con il nuovo quorum propositivo | i referendum sulle trivelle e sulla caccia avrebbero

Fake - il nuovo cane di Striscia la Notizia/ Foto - un meticcio da Taranto al banCone di Canale 5 Con le veline : Si chiama Fake il nuovo cane di Striscia la Notizia. Un piccolo meticcio di circa tre mesi arriva da Taranto per debuttare sul bancone del tg satirico

REAL MADRID DI NUOVO IN CRISI - ConTE O MOURINHO? / Sembra già finita l'era Solari : Se la Serie A si è fermata la Liga va avanti con altre sfide interessanti e l'inatteso ko del REAL MADRID di Santiago Solari.

Cannabis libera - nuovo DDL arriva al Senato - si riaccendono le speranze dei Consumatori : Si riaccendono le speranze dei sempre consumatori di Cannabis presenti sul territorio italiano. Un nuovo disegno di legge, il cui scopo è dichiaratamente quello di legalizzare la coltivazione e regolamentare il commercio della suddetta pianta e dei suoi derivati, è stato infatti presentato oggi in Senato dal Senatore cinquestelle Matteo Mantero. I punti fondamentali del DDL Sono sostanzialmente tre i punti fondamentali della proposta di legge, ...

Airbus : nuovo record Consegne - nel 2018 +11% a 880 velivoli : Roma, 9 gen., askanews, - Nel 2018 Airbus ha consegnato 800 aeromobili di linea a 93 clienti. L'azienda ha raggiungo gli obiettivi prefissati per l'anno e ha stabilito un nuovo record, con le consegne ...

Fondazione Cassamarca : primo Consiglio del nuovo presidente Garofalo : Con soddisfazione degli Organi di Fondazione, si è deciso di lanciare il tema 'Incidenza della cultura italiana nel mondo'. Verrà, inoltre, redatto a breve un calendario di incontri pubblici con ...

Sara Affi Fella è tornata su Instagram Con un nuovo profilo : "Dovrò fare un altro intervento. Tifate per me" : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e Donne che ha recentemente rilasciato un'intervista al settimanale Chi cinque mesi dopo lo "scandalo" che l'ha travolta, è ritornata anche sui social network, con un profilo nuovo di zecca su Instagram, postando un lungo messaggio.La 22enne proveniente da Isernia ha ribadito le proprie scuse, chiedendo nuovamente a tutti una seconda chance per ricominciare a vivere serenamente e annunciando anche ...

Nuovo record dei BTS in attesa del film-Concerto BTS World Tour Love Yourself In Seoul : Nuovo record dei BTS a soli nove giorni dal Nuovo anno, e questa volta riguarda il brano DNA. I BTS, infatti, sono il primo gruppo di k-pop a raggiungere e superare i 600 milioni di visualizzazioni su YouTube per un brano. Si tratta di DNA, il secondo singolo estratto dalla boy band sudcoreana dall’EP intitolato “Love Yourself: Her”, il quinto della carriera dei BTS. Il videoclip in questione è stato diretto da Choi Yong-suk, e la band si ...

Kinney - nuovo diario Con amico Schiappa : ...libro dell'autore best seller Jeff Kinney scritto al di fuori della sua serie dei record 'diario di una Schiappa' che lo ha portato a essere inserito tra le 100 personalità più influenti al mondo da ...

Dua Lipa è stata vista di nuovo in studio di registrazione Con Calvin Harris : Qualcosa bolle in pentola The post Dua Lipa è stata vista di nuovo in studio di registrazione con Calvin Harris appeared first on News Mtv Italia.

Belen Rodriguez : fisico mozzafiato in spiaggia e voci di un nuovo amore Con Lavezzi : Mentre in Italia combattiamo con il freddo e le intemperie, Belen Rodriguez si sta godendo il caldo sole della sua terra d'origine: a documentare le infinite vacanze della showgirl tra l'Argentina e l'Uruguay, sono stati alcuni siti di gossip che hanno pubblicato le prime foto della 34enne in spiaggia. Tra una tintarella e l'altra, però, si vocifera che la conduttrice stia trascorrendo molto tempo con un noto calciatore: Ezequiel Lavezzi, ...

Primi indizi sul ritorno di Ligabue Con una scritta criptica sui social : nuovo singolo in arrivo? : Il ritorno di Ligabue sembra ormai alle porte. Il rocker di Correggio ha appena pubblicato tre lettere che potrebbero corrispondere alle prime parole del singolo, o del disco. A confermare le supposizioni sarà lui stesso, ma già durante i video di auguri di buon Natale postati sui suoi social era trapelato qualche indizio che faceva pensare al ritorno in radio con un singolo. La pausa artistica dura da oltre un anno, quando l'artista ha ...

Tomaie psichedeliche e grafiche Confuse : Vans presenta il nuovo Blur Check Pack [GALLERY] : Vans presenta il nuovo Blur Check Pack: tutti i dettagli La Slip-On con motivo a scacchiera è diventata il simbolo del claim “Off The Wall” dalla sua introduzione nel 1977. Il modello tanto amato è stato indossato da surfisti, pattinatori, rider di BMX, artisti, musicisti; inoltre è stato utilizzato sui set di moda come definizione di una nuova espressione creativa. Per la prossima stagione primaverile, Vans introduce una nuova ...

Il nuovo album di Max Pezzali arriva dopo il progetto Con Nek e Francesco Renga : gli ultimi dettagli : Il nuovo album di Max Pezzali arriva dopo un anno ricco di concerti e musica che ha condotto in compagnia di Nek e Francesco Renga. L'artista pavese è intervenuto sui social per informare i fan di essere tornato in studio per lavorare al suo album che sarà rilasciato nel 2020. "Buon 2019, spero che sia per tutti un anno straordinario. Io ho già cominciato da un po' a lavorare su nuove canzoni che confluiranno in un progetto che sarà pronto per ...

Ascolti tv martedì 8 gennaio - nuovo successo per la fiction Con Alessio Boni : Boom di Ascolti ieri per La Compagnia del Cigno Ancora un grande successo di Ascolti per La Compagnia del Cigno. La nuova serie tv targata Rai1 ha infatti vinto per la seconda sera di fila la sfida agli Ascolti. Ieri, martedì 8 gennaio 2019, la fiction con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle ha intrattenuto 5.383.000 spettatori. […] L'articolo Ascolti tv martedì 8 gennaio, nuovo successo per la fiction con Alessio Boni proviene da ...