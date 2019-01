Chi ha più fan su Facebook e Instagram?

Influenza : se presa in gravidanza più risChi per il nascituro : Una ricerca dell’università della Florida, pubblicata su “Birth Defects Research”, ha rilevato che le donne colpite da Influenza durante la gravidanza incorrono in un maggior rischio di parto prematuro o di avere un bimbo con basso peso alla nascita. Secondo gli esperti i problemi riguardano i casi più gravi, in cui la donna viene ricoverata in terapia intensiva. Al centro dello studio i dati dell’epidemia di H1N1 del ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : ospiti al MosChino Fashion Show innamorati si riempiono di coccole. Leggi per saperne di più : Francesco Monte e Giulia Salemi sono la super coppia del Moschino Fashion Show che va in scena a Roma, a Cinecittà. Il pugliese e l’influencer, che proprio al GF Vip, nella Casa di Cinecittà,... L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: ospiti al Moschino Fashion Show innamorati si riempiono di coccole. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Le 5 abilità più riChieste dai datori di lavoro secondo Linkedin : La stretta di mano sicura, il sorriso convincente, l'abito più adatto e il cv messo a punto alla perfezione. Tutti dettagli fondamentali quando si tratta di sostenere un colloquio di lavoro, ma è innegabile che, alla fine dei conti, a fare colpo su manager e responsabili delle risorse umane siano soprattutto le competenze del candidato. Già, ma quali? Una possibile risposta a questa domanda arriva da Linkedin, il celebre ...

Più di 40 app e gioChi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 27 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per affrontare una fredda giornata? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata proviene da TuttoAndroid.

Ghosn si diChiara innocente - la Nissan pretende più peso da Renault : Nel corso dell'udienza preliminare svoltasi ieri mattina alla Corte distrettuale di Tokyo - per la quale sono state presentate 1.100 richieste di presenza da parte del pubblico, su 14 posti a sedere ...

Politica - Piersanti Mattarella : Mio nonno concepiva istituzioni come pubbliche. Oggi Chi governa pensa più al proprio orticello : Il nipote omonimo dell'ex presidente della Sicilia ucciso dalla mafia ospite l´8 gennaio ore 14 ospite de 'L'Ora solare' su Tv2000 Roma, 8 gennaio 2019. "Era una persona che vedeva l'impegno ...

Ztl - non ci sarà via d'uscita. Sette telecamere in più - Chi sgarra paga la multa : A titolo di cronaca, ricordiamo che la Ztl A è accessibile a tutti solo nelle fasce orarie 12-17 e 20-8.30, la Ztl B solo da mezzanotte alle 8. I varchi invece si trovano in Via Madonna del Prato, ...

Pernigotti - un mese in più per sperare : sulla vendita del marChio i turChi fanno 'muro' : Slitta il termine ultimo per la cassa integrazione. C'è tempo fino al 5 febbraio per trovare un acquirente per lo...

Deepfakes - quando non possiamo più credere neanche ai nostri ocChi : La manipolazione digitale del video consente di stravolgere la realtà e dare vita a cose mai successe. E dagli scandali montati ad arte alla disinformazione politica, arriva una nuova stagione pilotata con le intelligenze artificiali

DisChi più venduti del 2018 : Sfera Ebbasta domina. Ultimo unica rivelazione sanremese - Irama secondo e ventottesimo : Ultimo La classifica annuale FIMI degli album più venduti in Italia nel 2018 premia gli artisti italiani e “riscopre” il mondo dei talent. Se nella chart del 2017 solo Riki, secondo classificato ad Amici 16, era riuscito a piazzarsi, e con due diversi lavori, in Top 20, nell’anno appena concluso il pubblico ha premiato cinque interpreti saliti alla ribalta grazie alla partecipazione a uno show televisivo. Se il leader ...

Violenza stadi - Andrea Maestri (Possibile) : “Salvini continua ad assecondare le riChieste delle frange più pericolose del tifo” : “Il pugno duro che Matteo Salvini usa contro le persone in fuga dalle guerre diventa una carezza agli estremisti delle Curve negli stadi. Il ministro dell’Interno, del resto già fotografato in compagnia di un capo ultrà condannato, continua ad assecondare le richieste delle frange più pericolose del tifo: non a caso ha annunciato il contrasto al divieto di trasferta per le partite a rischio e addirittura ha negato i cori ...

CR4 - Cristina D'Avena e la domanda più dura da Chiambretti : 'Ma com'è possibile?' - la sua dolorosa ammissione : Mamma mancata. Cristina D'Avena , ospite di CR4 , è tornata sulla questione a causa di una domanda, un po' brusca, di Piero Chiambretti : 'È stata la mamma di tutto il mondo e non ha un figlio, come è possibile?'. Senza imbarazzi, ma con un filo di amarezza, la cantante simbolo delle sigle di cartoni animati ammette: 'Io ho iniziato da molto giovane, avevo 16 anni ...

Friends è la serie campione del binge-watChing 2018 : dopo 15 anni dalla conclusione - Rachel e i suoi amici piacciono più di Game of Thrones : Friends è la serie più “bindge-watched” del 2018. Già, un prodotto televisivo tra i più classici, oltretutto conclusosi ben 15 anni fa, registra ancora un numero di spettatori da capogiro anche al cospetto di Game of Thrones, Black Mirror e compagnia seriale. I dati parlano chiaro. Secondo una ricerca di Tv Time su un campione di circa 12 milioni di spettatori, primariamente tra i 18 e i 34 anni, la sitcom prodotta dalla NBC e andata in onda dal ...