Teodosio Losito è morto

davidemaggio

: RT @vaux_hall: Ma come, si è ammazzato Teodosio Losito. Cristo. - neodie : RT @vaux_hall: Ma come, si è ammazzato Teodosio Losito. Cristo. - neodie : RT @fraversion: è morto #TeododioLosito. In molti devono dirgli grazie perché se hanno avuto successo è merito suo e di Alberto Tarallo. Qu… - cjmimun : Tv: morto lo sceneggiatore Teodosio Losito, ipotesi suicidio -

(Di martedì 8 gennaio 2019)Lo sceneggiatore, noto per aver realizzato alcune serie tv di successo trasmesse su Mediaset, èall’età di 53 anni., togliendosi la vita. Ne ha dato notizia il sito Dagospia. Tra i lavori da lui sceneggiati, sempre in collaborazione con il produttore Alberto Tarallo, L’onore e il rispetto, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna, Io ti assolvo, Baciamo le Mani, Pupetta – Il Coraggio e la Passione.“Il mio successo è dovuto al caso e forse anche al talento, il discorso tecnico l’ho dovuto imparare sul campo“raccontava di sé lo sceneggiatore in un’intervista a Panorama. Diplomato in ragioneria, per alcuni anni si divise tra vari impieghi tra cui il muratore, l’ortolano e infine il modello, per poi finire figurante tra i ragazzi di Popcorn, contenitore musicale ...