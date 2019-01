Riassunto La compagnia del cigno | 1^ puntata

Blastingnews

: e bere belvedere ci rende belve vere we prada you nada i don’t fuck with you questo il riassunto della nostra compagnia dal 2013 al 2015 - emptygodd : e bere belvedere ci rende belve vere we prada you nada i don’t fuck with you questo il riassunto della nostra compagnia dal 2013 al 2015 - tvblogit : La Compagnia del Cigno, anticipazioni prima puntata - SerieTvserie : La Compagnia del Cigno, anticipazioni prima puntata -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ieri sera ha debuttato in prima serata su Raiuno la fiction Ladelcon protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Una serie tv nuova che è stata molto apprezzata dal pubblico sul web e sui social, così come testimoniano i tanti commenti positivi che si possono leggere in rete. Merito della bravura degli attori ma anche di una trama avvincente e scritta con grande dovizia di particolari da Ivan Cotroneo, che ha già firmato tante altre fiction di successo per la rete ammiraglia della tv di Stato.Ladel, ildella primadi ieri Ildella primade Ladel, trasmessa ieri sera su Raiuno, rivela che i protagonisti di questa serie sono dei ragazzi che studiano musica all'interno del Conservatorio di Milano e devono fare i conti con il severissimo maestro Marioni, interpretato da Alessio Boni, il quale è ...