Padova | 19enne in terapia intensiva per meningite Non è in pericolo di vita In venti

Meningite : 19enne ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Sant’Antonio di Padova : Una ragazza di Lagnasco (Cuneo) è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Sant’Antonio di Padova per Meningite da meningococco: la 19enne e non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il 6 gennaio. I medici dell’Uls 6 hanno già rintracciato e sottoposto a profilassi una ventina di persone. La profilassi è obbligatoria solo in caso di contatto ...