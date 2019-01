NBA | Turkoglu risponde a Kanter | ' Diffama la Turchia'

corrieredellosport

: - agnese52s : - paoloigna1 : Basket Nba, Kanter contro Turkoglu. Lite nel nome di Erdogan - ultras1908_ : RT @Gazzetta_NBA: .@enes_kanter contro Turkoglu. Che lite nel nome di Erdogan -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Le osservazioni di, ha scritto in un comunicato pubblicato via Twitter in inglese, tedesco e turco, ' costituiscono un altro esempio della campagna dizione politica chesta ...