Nba | Denver ko ma resta prima a ovest

Nba - non solo Harden - 32 punti - : 31 di Clint Capela e 22 triple mandano ko Denver : Houston Rockets-Denver Nuggets 125-113 C'è James Harden, e si sa " per "Il Barba un'altra serata da MVP con 32 punti e 14 assist. Il problema è quando anche tutti gli altri Rockets sono in serata di ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

Mercato Nba – Nick Young dice addio a Denver : ‘Swaggy P’ tagliato dai Nuggets : L’avventura di Nick Young ai Denver Nuggets finisce in breve tempo: la franchigia del Colorado taglia ‘Swaggy P’ dopo appena 4 partite giocate Campione NBA in carica, ma senza squadra. La storia di Nick Young ha dell’incredibile. In effetti ‘Swaggy P’, dopo essere stato rilasciato in estate dai Golden State Warriors, aveva trovato un accordo al minimo salariale con i Denver Nuggets nelle scorse settimane. La franchigia del Colorado aveva ...

Nba - risultati della notte : altri 41 per James Harden - Denver rimane prima a Ovest - Walker 47 punti ma perde : New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108 Era solo questione di tempo prima che l'incredibile momento di forma di James Harden iniziasse a scrivere qualche pagina dei libri di storia e accostarsi ...

Nba - Beli e Spurs giù a Denver. Davis più mostro di Doncic : Prova di forza dei Nuggets che strappano il successo in volata sugli Spurs di Marco Belinelli , 9 punti, e si rimettono in marcia dopo le 2 sconfitte consecutive. Jamal Murray e Nikola Jokic vincono ...

Nba : il derby di Los Angeles va ai Clippers - Belinelli e gli Spurs ko contro Denver : Nella "città degli angeli" i Clippers guidati da un super Williams, 36, e da Gallinari , 19 con 10 rimbalzi,, superano i Lakers 118-107. Sorpresa a Orlando, dove Toronto capitola per 87-116 contro i ...

Nba : Danilo Gallinari vince il derby senza LeBron - San Antonio battuta in volata a Denver : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 118-107 Lou Williams. Se esiste una partita che può raccontare meglio di altre il suo impatto, le sue doti e la sua capacità di incidere, difficilmente ne troverete ...

Ranking Nba - Golden State dominante. Ma occhio a Denver : Pronti per la maratona Nba di Natale? Cinque spettacolari partite, a cominciare da New York-Milwaukee che apre alle 18 italiane un programma destinato a chiudersi alle 7 di mercoledì mattina, orario ...

Nba - Gallinari ferma la corsa di Denver - Belinelli cade a Houston davanti a Harden : L.A. Clippers-Denver Nuggets 132-111 Dall'inizio alla fine, quella disputata dagli L.A. Clippers è stata forse la miglior prestazione stagionale, arrivata peraltro contro una squadra di tutto rispetto ...

Nba - al momento giusto : l'esplosione dei Denver Nuggets di Nikola Jokic : Nella Western Conference ultra-competitiva di questa stagione, una delle cose più difficili è individuare dei punti di riferimento. Le gerarchie in classifica cambiano di continuo: ben 14 squadre su ...

Basket Nba - risultati : Denver più forte di Doncic. Indiana - che beffa coi Cavs : Nikola Jokic chiude con 32 punti e 16 rimbalzi, Jamal Murray aggiunge 22 e 15 assist , massimo in carriera, : sono loro le facce dei Nuggets, che battono anche i Mavs di Luka Doncic , 23 punti e 12 ...

Basket - Nba : a Denver il big match con Toronto - LeBron ko a Washington : Washington - Ancora un passo falso e seconda sconfitta di fila. Toronto, 23-9, si riscopre fragile lontana dall'Air Canada Centre. Nel big match di giornata tra la miglior squadra della Lega e la ...

Nba - Denver stende Toronto. Lakers ko a Washington : MILANO - Sette le partite disputate nella notte NBA , su tutte il big match fra le due migliori squadre della lega: Denver Nuggets e Toronto Raptors . Vince Denver, che ha superato per 95-86 Toronto ...