Migranti | Conte | «Nessuno sbarco? Limite a rigore | manderò un aereo a prenderli» Ira

Lo scontro sui Migranti tra Conte e Salvini non ha precedenti : È scontro aperto nel governo sul destino dei 15 migranti che il presidente del Consiglio sarebbe pronto ad accogliere in Italia malgrado la ferma contrarietà del suo vice premier e ministro dell'Interno. Il tema divide i principali azionisti della maggioranza, M5s e Lega, da venerdì e, nella prima occasione di incontro, nel corso della riunione del consiglio dei ministri che si è tenuta ieri ...

Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Conte a Salvini : "No sbarchi? Mando un aereo. C'è limite al rigore" : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, "se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo" perché "alla politica del rigore c'è un limite". Parole che ben interpretano il pensiero del ...

Conte e i Migranti : «Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo». Lui : «Non cambio idea» : Dl sicurezza, manovra, Tav, gilet gialli. Il premier a 360 gradi sui nodi al pettine del governo: «Giovedì reddito di cittadinanza e quota 10 in Cdm»

Scontro politico per l'arrivo dei Migranti : Conte pronto ad accoglierli ma Salvini frena : La soluzione al blocco delle due navi Sea Watch e Sea Eye, con complessivamente 49 migranti a bordo, sembra sempre più vicina a livello europeo ma in Italia stanno nascendo forti attriti tra il premier Giuseppe Conte ed il vicepremier Matteo Salvini. La situazione Forti attriti stanno nascendo tra Conte e Salvini in merito alla vicenda delle due navi delle ong che trasportano complessivamente 49 migranti. Mentre il leader della Lega continua a ...

Migranti - duro scontro tra Conte e Salvini | Il premier : accogliamo bimbi e genitori | Il vicepremier : Nessuno sbarco | La controreplica : "Vado a prenderli in aereo" : scontro tra il premier e il suo vice sulla vicenda delle navi Sea-Eye e Sea Watch. Il ministro dell'Interno ribadisce la linea dura: "Niente sbarchi". Il presidente del Consiglio replica: "Allora li porterò in aereo"

Scontro aperto in governo su Migranti - “duello” Conte-Salvini : E' Scontro aperto nel governo sul destino dei 15 migranti che il presidente del Consiglio sarebbe pronto ad accogliere in Italia malgrado la ferma contrarieta' del suo vice premier e ministro dell'Interno. Il tema divide i principali azionisti della maggioranza, M5s e Lega, da venerdi' e, nella prima occasione di incontro, nel corso della riunione del consiglio dei ministri che si e' tenuta ieri sera per predisporre un intervento del governo su ...

Scontro nel governo : duello tra Conte e Salvini sui Migranti : Il premier a 'Porta a porta': "Vuol dire che non li faremo sbarcare, li prenderò sull'aereo e li porterò''. La replica del...

Migranti - Conte : 'Nessuno sbarco? Limite a rigore - manderò un aereo' Ira Salvini : 'Stop a Ong - non mollo' : Insomma, aggiunge il premier per essere più chiaro, 'se non li faremo sbarcare li prenderò con l'aereo' perché 'alla politica del rigore c'è un Limite'. Parole non pronunciate a caso e che ben ...

Migranti - Conte : 'No agli sbarchi? Manderò un aereo a prenderli' : 'L'Italia ha assunto una posizione di rigore, forte, una svolta rispetto al passato. Ma è stata chiara e strutturata: nella gestione dei flussi occorre approccio strutturato'. Il Presidente del ...

Sui Migranti è scontro nel governo. Conte : “C’è limite al rigore”. Salvini : “Mai col mio consenso” : Arrivata al diciottesimo giorno, l’odissea dei 49 migranti bloccati a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta fa deflagrare lo scontro all’interno del governo e porta alla luce tutte le contraddizioni dell’esecutivo gialloverde tenute faticosamente sottotraccia in questi mesi. «Accogliamo donne e bambini, c’è un limite ad o...

Migranti - scontro tra Salvini e Conte Il ministro : 'Niente strappi a regole' : E aggiunge: 'Sono stufo di cedere ai ricatti e minacce di trafficanti e pseudo associazioni di volontariato che fanno politica usando donne e bambini per attaccare questo o quel governo. Lo dico ...

Migranti - Conte : 'Salvini non li fa sbarcare? Vado a prenderli io in aereo' : 'L'importante è farli sbarcare a Malta, stiamo sollecitando il Paese perché lo faccia - prosegue il presidente del Consiglio - perché c'è un limite a ogni politica di rigore. Chi ha responsabilità ...

Conte e i Migranti : «Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo». E lui : «Non cambio idea» : Dl sicurezza, manovra, Tav, gilet gialli. Il premier a 360 gradi sui nodi al pettine del governo: «Giovedì reddito di cittadinanza e quota 10 in Cdm»

Salvini : “Fondi per disabili o non votiamo il reddito”. Conte : “Troveremo soluzione” Scontro anche sui Migranti di Sea Watch : Fondi per la disabilità e migranti. Si gioca su questi due temi l’ultimo Scontro tra la Lega e i 5 stelle. E sui due versanti della barricata ci sono due dei tre massimi esponenti del governo: Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio e il vicepremier hanno parlato in Contemporanea, il primo durante la registrazione di Porta a Porta e il secondo in una diretta Facebook. Il primo fronte è quello dell’accoglienza. Ad ...