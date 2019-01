Meteo | torna la neve nelle regioni del centrosud Temperature in forte calo

Meteo - sull’Italia torna il freddo polare : venti forti e altra neve : Dopo la breve pausa dell'Epifania, una irruzione di aria polare proveniente dal Nord Europa si sta abbattendo sull'Italia dal nord est portando un altro carico di vento gelido e neve. Sarà solo il preludio di una settimana caratterizzata da una nuova ondata di maltempo che colpirà in particolare il centro sud.Continua a leggere

Meteo : a febbraio potrebbe tornare Burian - portando neve e freddo sull'Italia : Da qualche giorno l'Italia è sotto la morsa del gelo. Praticamente ovunque le temperature sono scese al di sotto delle medie stagionali, anche di 8-10 gradi e la neve ha fatto la sua prima comparsa rendendo magici i primi giorni dell'anno. La situazione per gennaio e febbraio dovrebbe regale diverse novità, a partire dal possibile ritorno di Burian Il Meteo in Italia per il mese di gennaio La prima settimana del nuovo anno è iniziata con ...

Previsioni Meteo - la Befana stempera il freddo al Sud e riporta il foehn al Nord ma in settimana torna il gelo da est [MAPPE] : 1/21 ...

Meteo : anticiclone delle Azzorre in grande spolvero - tornano anche nebbie e nubi basse : Dopo tanto maltempo e le prime nevicate in pianura al nord, che hanno permesso al mese di dicembre di porsi "clamorosamente" appena sotto la media mensile a livello termico, è tornato l'anticiclone...

Previsioni Meteo : neve a Milano e piogge al Centro-Sud - venerdì torna il sole : Freddo e neve stanno per colpire la Lombardia. Ma non solo. Tra mercoledi 19 e giovedi 20 la situazione meteorologica peggiorerà anche nel resto del Nord Italia ed in gran parte del Centro-Sud, prima di subire un lieve miglioramento nella giornata di venerdi 21 Dicembre, con il ritorno del sole e del sereno. Fiocchi di neve imbiancano il capoluogo lombardo Criticità ordinaria di allerta, ovvero 'due su quattro': è questo il livello di attenzione ...

Meteo - tornano neve e pioggia : le città imbiancate (ma per Natale sorpresa in vista) : La nuova perturbazione atlantica in arrivo tra mercoledì e giovedì porterà un peggioramento soprattutto al Nord e tirreniche...

Previsioni Meteo : è tornato a splendere il sole in tutt’Italia ma domani una nuova perturbazione riporterà maltempo e neve in pianura al Nord/Ovest [DETTAGLI] : 1/8 ...

È arrivato il freddo : prevista neve a Torino e Milano Da lunedì torna il sole Meteo : Pioggia al Sud e sole al Nord sabato, domenica schiarite al Sud e neve anche a bassa quota al Nord: da lunedì, invece, il tempo dovrebbe migliorare ovunque

Meteo - ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia : torna il maltempo : Meteo, ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia: torna il maltempo. Come riporta ilMeteo.it importanti novità riguardanti l?ondata di freddo in arrivo per i prossimi giorni...

Allerta Meteo Estofex - goccia fredda affonda nel Mediterraneo : Sicilia e Sardegna a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 per Sicilia, Sardegna, Corsica, Mar Tirreno e Mediterraneo meridionale per nubifragi e, in misura minore, tornado. Stesso livello di Allerta per il Mediterraneo orientale e Cipro, sempre per nubifragi e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 7 dicembre. Il delta di una corrente a getto zonale che va ...

Meteo Protezione Civile domani : torna la stabilita' su tutta la penisola : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo generalmente stabili sulla penisola italiana. Vediamo le previsioni Meteo elaborate dalla Protezione Civile: Previsioni Meteo Mercoledì 5 Dicembre...

Allerta Meteo Estofex - attenzione ai fenomeni sulle coste adriatiche : forte vento e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia e della Croazia, principalmente per forti raffiche di vento e tornado. Stesso livello di Allerta per Cipro, Turchia sudorientale, Libano e Siria, principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 5 dicembre. Una ...

Meteo - a dicembre torna l’alta pressione : settimana con temperature in aumento : Secondo gli esperti Meteo all'inizio del mese di dicembre un clima sub-tropicale rimonterà su buona parte dell'Europa sud-occidentale coinvolgendo anche l'Italia ma, col trascorrere dei giorni, l'alta pressione lascerà sempre più spazio a freddo e pioggia. Nel corso della settimana due perturbazioni riusciranno a penetrare nel campo anticiclonico facendo piovere su alcune regioni.Continua a leggere