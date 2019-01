Maltempo e neve | SR509 | 666 e 627 percorribili

Allerta Meteo - nuova ondata di freddo e Maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Maltempo - italia spezzata in due : torna la neve al centro-sud - siccità al nord : italia spaccata in due dal meteo: al nord non piove e si aggrava la siccità, mentre al sud tornano il freddo e la neve.La settimana in corso sarà di stampo invernale, in particolare a causa di una nuova irruzione di aria artica che si riverserà gradualmente sull'italia e sul Mediterraneo centrale a partire da mercoledì. Ma il tempo al centro-sud inizierà a peggiorare già dalla serata di martedì 8 gennaio in conseguenza di una perturbazione nord ...

Maltempo - è allarme in Europa : caos neve in Germania e Austria : E’ ancora allarme slavine in Austria e in Baviera, anche a causa dell’allerta Maltempo che non accenna a diminuire. Nelle prime ore del pomeriggio è stata evacuata l’area sciistica Austriaca di Hochkar per l’allarme neve. Si temono valanghe sulle piste. “Una cosa del genere non è mai accaduta nella storia di Hochkar” ha detto il sindaco della località, secondo quanto riporta il sito web Austriaco Noen.at, ...

Maltempo - oltre mezzo metro di neve in Austria e Baviera : 4 vittime - scuole chiuse e caos trasporti [FOTO] : 1/17 ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 8 gennaio per allerta neve : l’elenco completo delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per neve domani, martedì 8 gennaio? Ecco l'elenco completo e in aggiornamento delle regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni a causa dell'allerta meteo e dal momento che è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche: dalla Sicilia alla Campania, dall'Abruzzo alla Puglia.Continua a leggere

Maltempo : attivi mezzi spazzaneve e spargisale su SR509 - SR666 - SR627 : Astral Infomobilità registra “presenza di neve e ghiaccio sulle strade regionali 509 di Forca D’Acero, 666 Di Sora, 627 Della Vandra, SSV Sora-Cassino. Ovunque sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa.“ L'articolo Maltempo: attivi mezzi spazzaneve e spargisale su SR509, SR666, SR627 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia - ordinata chiusura scuole a Enna per neve : Lunedì a Enna le scuole rimarranno chiuse per consentire alla protezione civile di sgomberare i cumuli di neve formatisi in questi giorni. Lo ha deciso il sindaco Maurizio Dipietro con un'ordinanza. ...

Maltempo : emergenza neve rientrata a Matera - riaprono le scuole : Il Comune di Matera ha deciso di cessare le attività del centro operativo comunale (Coc) della protezione civile, non ravvisando ulteriori necessità legate al Maltempo. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio e hanno lavorato al controllo delle alberature che sorgono nei pressi degli edifici scolastici. Gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per permettere l’ingresso degli ...

Maltempo in Austria : migliaia di turisti bloccati dalla neve : Le autorità Austriache hanno reso noto che migliaia di turisti non hanno potuto lasciare alcune delle più importanti stazioni sciistiche del Paese durante il fine settimana perché le valanghe minacciavano di abbattersi sulle strade di accesso. Oltre mezzo metro di neve si è accumulato sul lato settentrionale delle Alpi da sabato mattina. A Obertauern le autorità hanno spiegato che le strade rimarranno chiuse al traffico fino a lunedì. I servizi ...

Maltempo - emergenza neve : il prefetto di Catania convoca il Cov : Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, nell’immediatezza del verificarsi degli eventi metereologici avversi della notte scorsa ha disposto la convocazione del Comitato operativo per la viabilita’ (Cov) per coordinare gli interventi necessari. Sono riuniti dalla mattina i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della Polizia provinciale, del Dipartimento ...

Maltempo al Sud - disagi dalla Sicilia alla Basilicata. A Gela la neve blocca un’ambulanza : muore una donna : È morta per infarto su un’ambulanza, rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve, lungo la strada provinciale verso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, in Sicilia. La vittima è una donna di 90 anni di Butela, frazione della provincia di Caltanissetta, che i soccorritori stavano trasportando in ospedale con un attacco cardiaco: un tratto di strada ghiacciata ha costretto l’autista dell’ambulanza a fermarsi per montare le ...

Maltempo : neve e gelo - a Taormina imbiancato il teatro : Domenica temperature in ulteriore rialzo, ma lunedì il freddo tornerà ad aumentare e da martedì un nuova perturbazione colpirà l'Italia, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Sono le previsioni del ...

Maltempo - emergenza neve a Matera : situazione verso normalità : Circa 250 tonnellate di sale utilizzato, 7 mezzi spargisale e spartineve, 30 uomini impegnati. Le attività messe in campo dal Comune di Matera per fronteggiare l’emergenza Maltempo sono continuate fino a notte inoltrata e proseguite a partire dalle 5 di questa mattina. Piazza Vittorio Veneto, le strade del centro storico e dei Sassi sono state rese praticabili mentre la maggior parte delle strade cittadine risultano essere libere dalla ...

Maltempo in Sicilia : gruppo di scout bloccato da una tormenta di neve : Un gruppo di scout di Riposto impegnato in un campo nella zona di Montargano, a Casa Betania, è rimasto bloccato questa mattina sulla via del ritorno perché sorpreso da una tormenta di neve. In loro soccorso e’ intervenuta la Protezione civile comunale di Mascali che con un fuoristrada attrezzato ha accompagnato gli esploratori in difficoltà a Puntalazzo, con un servizio navetta. “Considerato che sul posto inizialmente erano ...