Di Maio contro Macron : paragonò il nostro governo alla lebbra : "La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro". Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostro governo ci aveva paragonato alla lebbra". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook ...

Di Maio "arruola" i gilet gialli : è scontro col governo francese : Si riaccende lo contro con Parigi. Questa volta a far infuriare il governo francese è stato Luigi Di Maio per aver inviato, al termine del "consiglio di guerra" pentastellato che ha di fatto attivato la campagna elettorale per le prossime europee, una lettera ai gilet gialli per offrir loro supporto logistico attraverso la piattaforma Rousseau e, soprattutto, un'alleanza alle urne per portare quel "cambiamento" dell'Europa promesso dai grillini ...

Di Maio contro Macron : paragonò il nostro governo alla lebbra : "La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro". Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostro governo ci aveva paragonato alla lebbra". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook ...

Banca Carige - approvato decreto-legge a tutela dei risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di controllo” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

Di Maio accerchiato sul petrolio. No triv : no all'incontro con Costa - prima vogliamo chiarimenti dal Mise : No ad un incontro con il ministro all'Ambiente Sergio Costa: prima devono arrivare chiarimenti dal Mise su una serie di punti riguardo alle trivellazioni petrolifere. Con una lettera indirizzata al ministro, il comitato No triv ringrazia ma lascia cadere l'invito di Costa ad un confronto sulle nuove trivellazioni nello Ionio e i permessi concessi in Emilia Romagna, una storia che addebitano soprattutto al ministero allo Sviluppo economico ...

Saviano contro Di Maio : "Viscido su Sea Watch" : I migranti servono soprattutto a Salvini. "Ne ha bisogno", ha detto Roberto Saviano a Circo Massimo su radio Capital, commentando il caso di Sea Watch e Sea Eye . "Dal 22 dicembre - spiega lo ...

Sea Watch - Saviano contro Di Maio 'Atteggiamento viscido' : Roberto Saviano contro Luigi Di Maio sulla vicenda dei migranti della Sea Watch. 'Io credo che Di Maio si sia mosso in un modo assolutamente ambiguo, direi persino viscido. Nel senso che questo suo ...

Red Ronnie contro i talent : "Fate fuori i cantautori". Mara Maionchi : "Portami tu qualcuno" : Un duello a distanza sui talent e sul loro ruolo nella discografia italiana. Mara Maionchi e Red Ronnie bisticciano a Non è l’Arena, con il critico musicale che punta il dito contro la giudice di X Factor nel bel mezzo dell’omaggio ad Adriano Celentano.Per il papà del Roxy Bar la colpa dell’assenza di possibili eredi del Molleggiato sarebbe proprio dei talent: “Sfornate ragazzini bellini che cantano canzoni di altri e i cantautori li fate ...

Trivelle - Emiliano contro Di Maio : "Impugneremo autorizzazione per difendere il nostro mare" : La Regione Puglia pronto al ricorso: "Il vicepremier Di Maio e il ministro Costa hanno tradito ancora una volta quanto dichiarato in campagna elettorale"

E’ scontro sui migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte? : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...

Caso Sea Watch - Roberto Fico in campo con Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : Un altro giorno è andato. I migranti lo trascorrono ancora a largo di Malta sulle navi Sea Watch e Sea Eye, mentre l'Europa latita e l'Italia chiacchiera, con l'eccezione del premier Giuseppe Conte che resta in prudente silenzio. Una giornata di tante parole, con due novità di fondo. Da una parte la sponda di Roberto Fico a Luigi Di Maio nello scontro con Matteo Salvini sul da farsi per i 49 profughi a bordo delle navi delle ong. ...

Scontro M5s-Lega sui migranti. Fico con Di Maio per l'accoglienza. Salvini : 'Non cedo ai ricatti' : Il destino dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye acuisce lo Scontro tra Movimento 5 stelle e Lega . Le posizioni più morbide dei pentastellati sull'accoglienza, ribadite da Luigi Di Maio e ...

Bruno Vespa - il retroscena bomba sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per gli immigrati : Bruno Vespa rivela il retroscena sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo che il vicepremier grillino ha dichiarato che donne e bambini a bordo della Sea Watch con a bordo 49 immigrati possono sbarcare in Italia. Insomma, nota il direttore di Porta a porta nel suo editoriale su il Giorn

Elezioni europee e sondaggi : ecco perché Di Maio va allo scontro : 'Donne e bambini li prendiamo noi'. L'apertura ai migranti della Sea Watch da parte di Luigi Di Maio non poteva non irritare Matteo Salvini . Ed è difficile pensare che il vicepremier grillino non ...