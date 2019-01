Decreto sicurezza Salvini | Ragusa in Movimento critica la CGIL

Decreto sicurezza - Rancan - Lega - : 'Bonaccini aiuta chi guadagna dall'immigrazione' : Il Partito democratico - insiste Rancan - vive perennemente in una bolla di felicità e bonarietà, ma il mondo che si trova al di fuori è ben diverso. La bolla sta però per esplodere: in autunno ci ...

Piercamillo Davigo contro i sindaci in rivolta sul Decreto sicurezza : "Le leggi vanno sempre rispettate" : "Non è possibile non rispettare le leggi". Piercamillo Davigo, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà su Raitre, attacca i sindaci, come Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, che hanno annunciato di non voler applicare il decreto sicurezza di Matteo Salvini. "Però c'è sempre la possibilità dell

Decreto Sicurezza. Regione ricorre a Consulta : "Impugniamo parti che generano conflitto e confusione" : Non per portare su un altro terreno la battaglia politica, ribadisco, ma per dirimere la questione nella sede propria '. Politica

Decreto Sicurezza. On. Jacopo Morrone - Ln - : "Bonaccini fa battaglia ideologica - si dimetta" : Ma quali sarebbero queste sedi? Non ci sembra che la sua personalissima battaglia politica avvenga in un 'sede preposta' e 'appropriata' e non possiamo dargli torto quando afferma che il suo compito ...

Dal governo un Decreto per Carige. 'Consolidamento in sicurezza' : Roma, 7 gen. , askanews, Il governo ha approvato un decreto legge contenente 'disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio'. Si tratta di un provvedimento che interviene ...

«Decreto sicurezza incostituzionale» : partono i ricorsi delle Regioni : ... «La vita umana è sacra e deve essere anteposta a qualsiasi considerazione politica». Salvini, però, va avanti per la sua strada: «Possono farmi tutti gli appelli che vogliono, io non cambio idea. ...

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini promosso sul Decreto sicurezza. Allarme-Lega : quanto perde : Lunedì sera, tempo di sondaggi al TgLa7 di Enrico Mentana. La prima rilevazione di questo 2019. Un Sondaggio agrodolce per Matteo Salvini. Già, perché il leader della Lega incassa una buona e una cattiva notizia. Si parta da quella buona. Si parla del decreto sicurezza e delle polemiche sorte tra il

Decreto sicurezza - il corteo a Genova : Una folla in centro contro il provvedimento del governo. «Bucci ha sostenuto il Decreto, contro la storia di accoglienza di questa città»

Decreto sicurezza all'esame della Consulta - la rivolta delle Regioni a guida centrosinistra | Zingaretti : non chiudiamo gli Sprar : Il Lazio è la sesta regione gestita dal Pd che "boicotta" il Decreto Sicurezza, insieme a Umbria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, tutte Regioni guidate da governatori del Partito Democratico

Milano - presidio contro il Decreto sicurezza : Protesta in piazza della Scala, nel centro di Milano, contro il decreto sicurezza del ministro dell'Interno Salvini nell'ambito della manifestazione promossa dalla Rete No Cpr che contesta l'apertura ...

Decreto sicurezza : «Niente anagrafe con la sola richiesta d’asilo». La norma al centro dei ricorsi delle Regioni alla Consulta : Il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l’iscrizione all’anagrafe. È questa la norma “sul banco degli imputati” che secondo alcune Regioni presenta profili di palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l'edilizia ...

Regioni - raffica di ricorsi contro il Decreto sicurezza. Salvini : «Pd cerca visibilità» : Una alla volta le Regioni a guida centrosinistra passano dalle parole ai fatti sul decreto sicurezza. Umbria, Toscana ed Emilia Romagna hanno deliberato il ricorso alla Consulta: la norma sarà...

Decreto sicurezza - corteo a Genova| : Centinaia in piazza contro il provvedimento del governo. «Bucci ha sostenuto il Decreto, contro la storia di accoglienza di questa città»

Decreto sicurezza - anche l'Emilia-Romagna ricorrerà alla Consulta : Dopo Umbria, Piemonte, Toscana, Calabria e Lazio, anche l'Emilia-Romagna ha deciso di ricorrere alla Consulta contro il Decreto sicurezza. La decisione è stata presa dalla giunta regionale. "Abbiamo ...