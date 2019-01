Clima | gli ultimi 4 anni sono stati i più caldi mai registrati | e la CO2 continua ad

Cambiamenti Climatici - in Italia caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...

Italia vittima dei cambiamenti Climatici : nel 2018 - 148 gli eventi meteo estremi : Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate: il clima è cambiato. Il 2018 è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800 e si assiste al susseguirsi di record che non possono lasciare indifferenti. Fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici, stanno causando danni ai territori, e alla salute dei cittadini. Nel solo ...

Inquinamento e Clima : molti problemi ma qualche spiraglio. Che anno è stato per l’ambiente il 2018 : Siamo arrivati in fondo al 2018, un anno dove non abbiamo visto eventi eclatanti, ma la conferma di certe tendenze a lungo termine che già si intuivano e che adesso sono più chiare. Vediamo di riassumerne qualcuna. 1. Il 2018 ha marcato il centenario della fine della Grande guerra, quella che, al suo tempo, si diceva avrebbe dovuto mettere fine a tutti i conflitti. Era troppo, certamente, ma perlomeno ci potevamo aspettare di aver riflettuto su ...

Cambiamenti Climatici : gli uragani Florence e Michael i disastri più costosi del 2018 : Secondo i risultati dello studio di Christian Aid “Contando il costo: un anno di collasso climatico“, pubblicati oggi, gli uragani Florence e Michael che hanno colpito gli Stati Uniti sono state le catastrofi naturali più costose del 2018. Florence ha provocato danni per circa 17 miliardi di dollari (14,9 miliardi di euro) e Michael per 15 miliardi di dollari (13,146 miliardi di euro). I costi dei 10 eventi più disastrosi in termini ...

Ambiente. L'Emilia-Romagna raccoglie la sfida e vara una strategia unitaria di contrasto al cambiamento Climatico : ... Paola Gazzolo -, orientate alla tutela dell'ambiente e della sua qualità, per dare opportunità nuove anche sul versante dell'economia, del lavoro e dei diritti delle persone. Quello di oggi è stato ...

Clima polare e paesaggio frastagliato : l’isola di Georgia del Sud vista dallo spazio : La missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’isola di Georgia del Sud. Collegata alle Isole Sandwich Australi a formare un territorio britannico d’oltremare, questa meridionale isola dell’Oceano Atlantico è un paradiso per la vasta gamma di fauna selvatica. Circa cinque milioni di foche abitano qui, come anche 65 milioni di uccelli di 30 diverse specie. Balene in migrazione e diverse specie di pesci ...

Agricoltura - Coldiretti Puglia : Clima pazzo - dimezzata la produzione : In Puglia il 2018 è stato un anno da dimenticare per il settore dell’Agricoltura, principalmente a causa del maltempo, determinando la diminuzione della P.L.V. agricola (produzione Lorda Vendibile) dell’11%: è il bilancio dell’annata agraria 2018, presentato dai vertici dell’Organizzazione. “Abbiamo perso 417 milioni di euro di PLV per la riduzione della produzione del 13%. A pagare in misura maggiore gli effetti ...

A che punto siamo sugli accordi sul Clima dopo la Cop 24 : Al summit sul clima in Polonia è stato approvato il Katowice climate Package, il manuale di istruzioni per applicare l'accordo di Parigi. È il risultato di una Cop complicata, a causa di complessità ...

La battaglia per il Clima implica scelte politiche. Ma non siano a beneficio delle élite : Ne La ribellione delle élite Christopher Lasch anticipava nel 1995 molti degli argomenti dei populisti di oggi, descrivendo un mondo nel quale i super-ricchi si stavano isolando nei sobborghi delle città, nelle salette vip, nella università globalizzate, sempre più distanti dall’orizzonte culturale, geografico e sociale della stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Oggi queste élite si stanno attrezzando ad affrontare un pianeta ...

'Cop24 : risposte insufficienti alla crisi Climatica'. Il parere degli ambientalisti - : 'I leader mondiali sono arrivati a Katowice con il compito di rispondere agli ultimi rapporti della scienza sul clima, da cui è emerso che abbiamo solo 12 anni per dimezzare le emissioni di CO2 e ...

Clima - Cop24 : Terra e scienza sconfitte dagli Usa e altri produttori di greggio. “Entro questo secolo - 3-4 gradi in più” : Hanno perso i cittadini e il pianeta, ma dalla Cop24 esce al momento sconfitta anche la scienza. La conferenza internazionale sul Clima si è chiusa infatti con un documento che rimanda al futuro impegni più ambiziosi, in barba all’appello drammatico ad agire lanciato a ottobre dal panel di scienziati delle Nazioni Unite (Ipcc). A Parigi nel 2015 gli Stati avevano firmato un accordo per mantenere il riscaldamento Climatico entro i 2 gradi ...

Clima - COP24 : accordo su regole universali per ridurre i gas serra ma “alcune nazioni non si sono ancora svegliate alla chiamata urgente” del riscaldamento globale : I circa 200 Paesi alla COP24, il summit sul Clima delle nazioni Unite, sono giunti ad un accordo su regole universali e trasparenti su come le nazioni possano ridurre le loro emissioni di gas serra e contenere il riscaldamento globale, mettendo in atto i principi dell’accordo di Parigi del 2015. Ma per la frustrazione degli ambientalisti e di un gruppo di Paesi che chiedevano obiettivi più ambiziosi, i negoziatori hanno rimandato le decisioni su ...