Carige | Bruxelles | pronti a discutere

Carige - la partita del Governo con Bruxelles è ancora tutta da giocare. E i falchi del Nord già affilano le armi : Stava per venire giù tutto: la banca, il settore marittimo di cui Carige è il maggiore finanziatore, un bel pezzo dell'economia ligure che ruota attorno agli armatori, alla cantieristica, ai trasporti via mare. Dopo il flop dell'aumento di capitale natalizio e il successivo commissariamento dell'istituto da parte della Bce, la fuga dei depositi aveva assunto dimensioni impressionanti e Carige era costretta a pagare tassi ...

Ecco perché il salvataggio di Carige adesso passa da Bruxelles : Il caso Carige potrebbe complicarsi, e non poco,. L'esecutivo per mettere in atto il piano di salvataggio per l'istituto di credito ligure dovrà informare l'Antitrust Ue e successivamente ottenere l'...