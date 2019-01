Asp di Siracusa | è polemica per le “relazioni sindacali assenti”

Serie C - quattro DAspo per violenze durante due incontri del Siracusa : Il Questore di Siracusa ha emesso quattro Daspo nei confronti di alcuni tifosi protagonisti di violenze nel corso degli incontri di calcio Siracusa-Paganese e Siracusa-Rende, disputati allo stadio “Nicola De Simone” il 25 settembre e il 18 ottobre. Per tutti e quattro è scattato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive da uno a cinque anni. Alcuni dei destinatari erano già stati sottoposti ad ...