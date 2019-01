Dl sicurezza | Leoluca Orlando non si ferma | Indagatemi

Decreto sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Dl sicurezza : Leoluca Orlando e Luigi de Magistris - sindaci esemplari : La presente fase storica della comunità internazionale appare contrassegnata da un rinnovato protagonismo delle autonomie locali, che si pongono spesso in contrasto con gli indirizzi del potere centrale. Ciò avviene più che altro su terreni di importanza strategica e sui quali più viva appare la contraddizione con le linee politiche governative, spesso dettate dagli interessi egoistici di ristrette lobby, ovvero dall’intento deprecabile di ...

Leoluca Orlando sospende Decreto sicurezza - guerra con Salvini : E' guerra aperta tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Terreno di scontro è il Decreto sicurezza. Il primo cittadino palermitano ha infatti deciso di sospendere l'applicazione del documento in attesa di conoscere l'esito degli approfondimenti giuridici chiesti al responsabile dell'anagrafe, per comprendere se e quali violazioni potrebbero derivare dall'applicazione del testo. "In un quadro di ...

Come Leoluca Orlando ha motivato il suo stop al decreto sicurezza : Roma, 2 gen., askanews, - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha sospeso il decreto sicurezza, il provvedimento voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e convertito in legge; 'è disumano', ...