Trieste - coperte e abiti donati al clochard “sfrattato” da vicesindaco : Trieste, coperte e abiti donati al clochard “sfrattato” da vicesindaco Indumenti e un messaggio di solidarietà per il senzatetto. Serracchiani:“Questa è la Trieste che conosco, solidale e con la mano tesa verso il prossimo” Parole chiave: ...

Trieste. Cittadini donano vestiti e coperte al clochard “sfrattato” dal vicesindaco Polidori : "Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste", si legge sul cartello posto sul cumulo di vestiti e coperte. Il giorno prima, le masserizie del senzatetto erano state gettate in un cassonetto delle immondizie dal vicesindaco leghista Paolo Polidori, che poi aveva scritto su FB: "Tolleranza zero!! Trieste la voglio pulita!!".Continua a leggere

Trieste - vicesindaco leghista getta coperte di un clochard e se ne vanta su Facebook. Pd : “Si dimetta” - Fedriga (Lega) : “Falsità” : Il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, in un post su Facebook ha annunciato “con soddisfazione” di aver gettato in un cassonetto delle coperte e delle giacche secondo lui abbandonate nella centrale via Carducci, ma che come riportano i giornali locali e l’Ansa appartenevano in realtà a un senzatetto della zona. Dopo le dure critiche ricevute nei commenti, il vicesindaco ha rimosso il post e ha detto che il suo ...

Il vicesindaco leghista di Trieste butta nel cassonetto le coperte di un senzatetto e si vanta sui social. Poi cancella il post : Polemica 'social' dopo un post, ora rimosso, del vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, che in mattinata annunciava di aver gettato in un cassonetto delle coperte e delle giacche secondo lui abbandonate nella centrale via Carducci, appartenenti ad un senzatetto della zona.In un post su Facebook, Polidori, spiegava di avere "visto un ammasso di stracci buttati a terra" aggiungendo che: "Non c'era nessuno, quindi presumo fossero ...

