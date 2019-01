Referendum propositivo | Salvini | “Serve il quorum” Fraccaro | “Decide il Parlamento e il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) Si apre un nuovo possibile fronte di polemica tra il M5s e la Lega. Il terreno è quello della legge costituzionale sulpresentato dal Movimento 5 Stelle, che sarà all’esame della commissione Affari costituzionali della Camera la prossima settimana. La proposta grillina prevede l’assenza del quorum. “Coinvolgere i cittadini è fondamentale, la Svizzera è un modello – commenta del ministro dell’Interno Matteo– però un minimo di quorum bisogna metterlo, altrimenti qui si alzano in dieci la mattina e decidono cosa fare”.La replica del fronte grillino arriva da Riccardo: “Sulle riforme costituzionali la centralità spetta ale non al Governo – afferma il il ministro per i Rapporti con il– Saranno le Camere, non il ministroné il ministro, a deliberare in ...