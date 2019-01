Inter | Nainggolan come Cristiano Ronaldo | si allena di notte sul lungomare di Cagliari

Inter - Nainggolan alla... Ronaldo : allenamento in notturna al Poetto : Vacanze in Sardegna per Radja Nainggolan , che ha deciso di trascorrere le festività con la moglie Claudia e le due figlie nell'amata Cagliari, dove ha ritrovato i vecchi amici dei tempi in rossoblù. ...

Inter - Intervista Politano : retroscena su Nainggolan e Steven Zhang : Politano, Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però non vuole fermarsi qui: 'Sono tra i quattro miglior giocatori per rapporto costo/rendimento? Si ma sto già pensando allo step successivo: ...

Inter - Nainggolan a Cagliari : famiglia - spiaggia e voglia di normalità : Il ritorno alla normalità. Radja cercava soltanto questo. Dalla sera del 30 dicembre Nainggolan è a Cagliari dove, prima di spiccare il volo, aveva comprato una casa. Le vacanze invernali le trascorre ...

Top&Flop Inter – Da Politano a Nainggolan : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : L’Inter ha giocato un ottimo girone d’andata in Serie A, peccato per il rammarico dell’eliminazione dalla Champions League L’Inter di Luciano Spalletti ha chiuso il girone d’andata della Serie A al terzo posto. Al giro di boa i nerazzurri si trovano dietro solo a Napoli e Juventus, due squadre più rodate della truppa di Spalletti che però sta effettuando tutti gli step necessari per tornare al vertice del ...

Inter - Nainggolan non è sul mercato : l'allenatore Spalletti lo vuole tenere : L'Inter è riuscita a chiudere l'anno con un importante successo sabato al Castellani contro l'Empoli grazie al gol messo a segno da Keita Balde al 72'. Un match che ha visto il ritorno in campo di Radja Nainggolan che, dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona, è stato sospeso dalla società nerazzurra e multato. Una sospensione che gli ha fatto saltare il big match contro il Napoli e lo ha ...

Inter - la decisione di Spalletti sul futuro di Nainggolan : Stando a Sky Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciare a Radja Nainggolan . Il tecnico di Certaldo vuole la permanenza dell'ex Roma, che dunque potrebbe restare ...

Inter - Spalletti : 'Vittoria fondamentale. Nainggolan? Mette troppe cose davanti al pallone' : Una zampata di Keita regala all'Inter una vittoria fondamentale. I nerazzurri chiudono il 2018 con un 1-0 contro esterno a Empoli, che perMette ai nerazzurri di consolidare il terzo posto al giro di ...

Inter - Spalletti bacchetta Nainggolan : “mette molte cose davanti al calcio” : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato delle recenti vicende che hanno visto protagonista in negativo Nainggolan “Nainggolan? Mette troppe cose davanti al calcio”. Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, parla così del centrocampista belga tornato oggi in campo a Empoli dopo la punizione decisa dalla società per motivi disciplinari. “Radja è stato scelto perché ci mancava qualche vampata, lui alza il ...