Cenerentola stasera in TV su Rai2

Cenerentola - stasera su Rai 2 il live action della Disney diretto da Kenneth Branagh : In questa serata dell'Epifania, su Rai Due andrà in onda alle ore 21,20 Cenerentola, la versione live action del classico d'animazione Disney del 1950. Nella pellicola del 2015, diretta da Kenneth Branagh, la sfortunata e dolce protagonista è interpretata da Lily James. La trama del film non si distacca dalla fiaba classica, anzi ne attinge a piene mani. La giovane Cenerentola è un'orfana vessata dalla matrigna e dalle sorellastre. Quando ...

Cenerentola film stasera in tv 6 gennaio : cast - trama - curiosità - streaming : Cenerentola è il film stasera in tv domenica 6 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cenerentola film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Cinderella GENERE: Famiglia, Sentimentale ANNO: 2015 REGIA: Kenneth Branagh cast: Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard ...

Cenerentola stasera su Rai Uno - il secondo appuntamento con le principesse Disney : Dopo Biancaneve e i sette nani, andato in onda ieri sera, per le festività del Natale, Rai Uno stasera propone sempre in prima serata alle 21,25, Cenerentola, il classico del 1950 con protagonista l'indimenticabile Cinderella (che è anche il titolo originale). Il film trae ispirazione dalla fiaba dei Fratelli Grimm ed è uno dei più famosi classici d'animazione realizzati da Walt Disney. La versione stasera in onda sarà quella restaurata, sia da ...