CALCIOMERCATO NAPOLI Ultime notizie | la Lazio piomba su Hysaj

CALCIOMERCATO NAPOLI - Kouamè : si vuole chiudere. Novità per Barella : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - bloccato Kouamé per l'estate : arriverà a luglio : Si tratta di Christian Kouamé, attaccante ivoriano del Genoa che la società partenopea, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe già bloccato con largo ...

LIVE CALCIOMERCATO oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

CALCIOMERCATO Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ultime notizie - ag. Luperto : 'Non si muove a gennaio - ha idee chiare' : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: parla l'agente di Sebastiano Luperto, che non ha alcuna intenzione di lasciare i partenopei a gennaio.

CALCIOMERCATO NAPOLI - l’agente di Hysaj chiede la cessione : cessione Hysaj – “Hysaj poteva andare con Sarri al Chelsea, Ancelotti però ha bloccato tutto e anche pubblicamente ha detto che avrebbe puntato su di lui. I fatti però dicono che nelle ultime 4 gare, Hysaj ne ha giocata solo una e quindi probabilmente non è più così importante per il tecnico. Forse Ancelotti non […] L'articolo Calciomercato Napoli, l’agente di Hysaj chiede la cessione proviene da Serie A News Calcio - ...

LIVE CALCIOMERCATO oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Veretout - Diawara in uscita. Il Milan vira su Obiang : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - il Barcellona offre 120 milioni per Koulibaly : Koulibaly Barcellona – L’edizione odierna de “Il Mattino” di Napoli sparge un velo di ansia sui tifosi della squadra di De Laurentiis, il Barcellona è partito nuovamente all’assalto del forte centrale difensivo Kalidou Koulibaly. Koulibaly Barcellona, l’offerta Sempre secondo il quotidiano campano i blaugrana hanno presentato un’offerta davvero impossibile da rifiutare: 120 milioni di euro ...

CALCIOMERCATO - Todibo a un passo dal Barcellona : Juventus beffata - sul difensore del Tolosa c'era anche il Napoli : ... hanno fatto in modo che secondo diversi addetti ai lavori potesse essere paragonato al connazionale Raphael Varane , perno difensivo del Real Madrid e della Nazionale campione del mondo in carica. ...

CALCIOMERCATO : Veretout interessa al Napoli - intanto l’agente di Hysaj minaccia l’addio : Veretout ed Hysaj sono due calciatori della scuderia di Mario Giuffredi, agente che ha parlato di Calciomercato nelle ultime ore Mario Giuffredi, procuratore di Veretout ed Hysaj, ha parlato nelle ultime ore di Calciomercato in merito ai suoi illustri assistiti. L’agente, interpellato da Radio Marte, è partito con l’analizzare l’interesse del Napoli per Veretout, centrocampista della Fiorentina: “Veretout non è un ...

CALCIOMERCATO Genoa - Donatelli svela tutto sugli affari con il Napoli : “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Sono le dichiarazioni di Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, a radio Crc. “Come si muoverà il Genoa? Il Genoa ha le idee abbastanza chiare. Ci servono un terzino e un centrocampista. Diawara e ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - Giuffredi : «Se Hysaj non rientra nei piani via a gennaio» : Napoli - ' Veretout ? Non è un trequartista, è una mezz'ala come Allan , ma con più qualità e all'occorrenza può anche giocare davanti alla difesa" esordisce il suo procuratore Mario Giuffredi ai ...