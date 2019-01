Un numero record di americani vuole emigrare | dice un sondaggio

Dakar 2019 : numeri - novità - statistiche e curiosità. Solo in Perù per la prima volta - i record della KTM e del numero di donne al via : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima Solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove Solo i ...

Slalom Semmering 2018 - Mikaela Shiffrin domina e infrange nuovi record. Sale a 51 il numero di vittorie in Coppa del Mondo. Settima Irene Curtoni : Inarrestabile. Mikaela Shiffrin vince anche lo Slalom di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Ottavo successo di questa sua splendida annata, il quarto in altrettante gare di Slalom e il 15esimo nell’anno solare, ennesimo record per la detentrice della Coppa del Mondo. La fuoriclasse nata a Vail, oltre a scappare, forse già definitivamente, in classifica generale, ritocca i suoi record. Vittoria numero ...

Djokovic batterà il record di settimane al numero 1 di Federer? : ' Novak potrebbe benissimo finire per essere il numero uno del mondo più longevo della storia. È difficile immaginare che lui non pensi a questa cosa. I tennisti non giocano per dodici anni, o più, ...

Onda rosa - le cento donne che cambieranno l'America : numero record di elette alla Camera : ... rabbia e attivismo' commenta il New York Times, ricordando come in questi ultimi due anni le donne hanno lavorato per imparare a muoversi in politica, e hanno allargato i temi del discorso per ...

Super caldo sull’Europa orientale - oltre i 20°C in Polonia : infranti numerosi record per il mese di Novembre [DATI] : Mentre l’Europa occidentale fa i conti con una depressione che crea maltempo nell’area mediterranea, le parti orientali del Vecchio Continente si ritrovano sotto un’estesa dorsale che sta facendo schizzare le temperature fino a valori ben al di sopra della norma. Se in Italia a causa dello Scirocco, che sta alimentando forte maltempo dall’inizio settimana, oggi ci ritroviamo con temperature che raggiungono i +26°C in Calabria e Campania, ...