Scandicci Filottrano streaming video Rai | solo vittorie toscane nei precedenti | volley

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si apre il girone di ritorno - subito la sfida tra Scandicci e Filottrano : Scandicci-Filottrano apre il 2019 ed il girone di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo i festeggiamenti di Capodanno, si ritorna in campo per la prima giornata del 2019, in concomitanza con la prima giornata del girone di ritorno, 14a della Samsung Volley Cup. Al giro di boa, la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa in casa per 3a0 contro Casalmaggiore nell’ultima giornata del 2018, mantiene saldamente la testa della classifica con ...