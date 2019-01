Reddito - via ad aprile : anche a immigrati residenti da 10 anni : Emergono i dettagli sul Reddito di cittadinanza in base a una bozza di provvedimento intitolato ' Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del Reddito di cittadinanza e a ...

Ecco la bozza : Reddito anche a stranieri residenti da 10 anni - carcere fino a sei anni per chi froda. Quota 100 al via dal 1° aprile : Sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e Quota 100. E' quanto emerge da una bozza del provvedimento intitolato "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica" che l'ANSA è in grado di visionare. Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di ...

Reddito di cittadinanza - ecco come ottenerlo : via alle domande dal 1° marzo : In manovra è stato finalmente superato lo scoglio dei fondi necessari a finanziare il Reddito di cittadinanza : 7,1 miliardi di euro complessivi per il 2019 è la cifra stabilita. Resta aperta, però, ...

Reddito di cittadinanza - Tria : 'al via dal primo aprile' : Il Reddito di cittadinanza, una delle misure cardine della manovra del governo giallo verde partirà dal primo aprile. Lo ha confermato ieri i l ministro dell'economia, Giovanni Tria, durante l'audizione in commissione Bilancio alla Camera. Lo stanziamento necessario è stato 'rivisto al ribasso senza modificarne minimamente la portata " ha spiegato " sulla ...

La Finlandia archivia il Reddito di base universale : Ma il reddito di base aiuta effettivamente il reinserimento nel mondo del lavoro o incoraggia la pigrizia? «È uno degli aspetti in discussione - spiega ancora Hartikainen - ma io credo che ...

Di Maio : Reddito al via a marzo - quota 100 da febbraio : Roma, 23 dic., askanews, - 'Sono orgoglioso del fatto che da marzo parte il reddito di cittadinanza e che da febbraio-marzo partono quota 100 e la pensione minima, chiamata pensione di cittadinanza, ...