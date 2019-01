: Min.Lavoro:no commissario Inps e Inail - NotizieIN : Min.Lavoro:no commissario Inps e Inail - Cyber_Feed : Breaking News #Min.Lavoro:no commissario Inps e Inail - TelevideoRai101 : Min.Lavoro:no commissario Inps e Inail -

Non ci sarà alcun commissariamento dell'e dell'. Lo afferma il Ministero delin una nota,spiegando che il ministero non presenterà alcuna norma che preveda commissari a capo dei due istituti e che non è prevista alcuna decadenza degli attuali vertici, le cui funzioni saranno riviste con una logica di gestione collegiale. La norma che spazza via la gestione monocratica dei due istituti e che prevede il ritorno a un CdA per i due enti è contenuta nella bozza del dl sul reddito di cittadinanza e quota 100.(Di sabato 5 gennaio 2019)