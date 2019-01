Il 25 gennaio esce In Search Of Mona Lisa di Carlos Santana | la tracklist del nuovo EP

Oroscopo di gennaio per i Gemelli : energie nuove e positive - cresce la voglia di amare : Il 2019 non inizia nel modo migliore per voi dei Gemelli, ancora distratti da quanto accaduto durante le festività. Esse sono state davvero impegnative ed hanno lasciato qualche strascico non proprio desiderato anche sulla forma fisica. Si consiglia quindi di riprendere l'attività fisica e magari di cominciare una dieta. Questo mese riuscirete comunque a riprendervi bene a partire dalla metà di gennaio. L'Oroscopo dell'amore Voi Gemelli dovete ...

Molestie a un adolescente : Spacey in tribunale il 7 gennaio : Kevin Spacey dovrà comparire in tribunale a Nantucket il prossimo 7 gennaio per rispondere alle accuse di aver molestato un adolescente nel 2016. Il giudice della District Court, Thomas Barrett, ha ...

Green Game - cresce l'attesa per la finalissima regionale il 9 gennaio a Città della Scienza. : Sono attesi oltre 1000 studenti a Città della Scienza, mercoledì 9 gennaio e saranno allestite 3 sale per accogliere docenti, ragazzi ed ospiti. Sarà presente all'evento il Sottosegretario di Stato ...

Anticipazioni Il Segreto dall'1 al 4 gennaio : Isaac non riesce a dimenticare Elsa : Continuerà anche nel 2019 la programmazione de "Il Segreto", soap opera ambientata nell'immaginario paesino di Puente Viejo. Le Anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda da martedì 1 a venerdì 4 gennaio si soffermano sul tentativo di Fernando Mesia di convincere Julieta che Prudencio non è un buon marito, e sull'incapacità di Isaac di liberarsi dal pensiero di Elsa, un atteggiamento che causerà qualche incomprensione di troppo con ...

Il nuovo film su Van Gogh con Willem Dafoe esce nei cinema il 3 gennaio : Quello che ci interessava era che Van Gogh negli ultimi anni della sua vita fosse del tutto consapevole di aver acquisito una nuova visione del mondo, di non dipingere più come facevano gli altri ...

Il primo re - il film con Alessandro Borghi esce a gennaio : Raccontare le epiche avventure che portarono alla fondazione di Roma: questo è l’ambizioso obiettivo de Il primo re, il nuovo film di Matteo Rovere, già regista dell’acclamato Veloce come il vento. Ambizioso anche per le particolarità della realizzazione: la pellicola è stata infatti girata utilizzando esclusivamente la luce naturale e i dialoghi sono interamente in protolatino per dare un’ulteriore idea di realismo storico. ...

Inter - a gennaio poco mercato. Se esce Candreva si pensa a un centrocampista : Non è il caso di far partire troppo presto il countdown. Il mercato di gennaio, trattative aperte dal 3 al 18, non è, per questa stagione, una priorità dell'Inter. La cosa di per sé è già una notizia, ...