Giappone | big del sushi paga 3 mln di dollari per un tonno | è record

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : decimo posto per Alberto Maffei nel Big Air. Successo per i Giapponesi Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi : Alberto Maffei chiude al decimo posto la gara di Big Air a Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. Il 23enne azzurro, che si era qualificato con il quinto posto in batteria, non è riuscito a brillare nell’atto conclusivo, realizzando solamente uno score di 22.75 nella run 2. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni tutti gli altri italiani in gara. Successo per il giapponese Takeru Otsuka, che si impone con il punteggio di ...