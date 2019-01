Getta coperte clochard | bufera su vicesindaco Trieste

Trieste - vicesindaco leghista Getta le coperte di un clochard nell'immondizia e poi se ne vanta su Facebook : Sempre in Friuli Venezia Giulia, l'assessore comunale alla Sicurezza di Monfalcone Massimo Asquini ha pubblicato una filastrocca che denigra i migranti

Trieste - vicesindaco leghista Getta coperte di un clochard e se ne vanta su Facebook. Pd : “Si dimetta” - Fedriga (Lega) : “Falsità” : Il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, in un post su Facebook ha annunciato “con soddisfazione” di aver gettato in un cassonetto delle coperte e delle giacche secondo lui abbandonate nella centrale via Carducci, ma che come riportano i giornali locali e l’Ansa appartenevano in realtà a un senzatetto della zona. Dopo le dure critiche ricevute nei commenti, il vicesindaco ha rimosso il post e ha detto che il suo ...

