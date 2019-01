Domenica ecologica a Bologna | Imola e nei dieci comuni dell' agglomerato

Campidoglio - 2 dicembre seconda Domenica ecologica : Campidoglio, 2 dicembre seconda domenica ecologica. Rimodulato l’orario del blocco pomeridiano domenica 2 dicembre torna il divieto totale della circolazione con il secondo appuntamento delle domeniche ecologiche, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa prevede il ...

Modena. Il 2 dicembre la Domenica ecologica : Il 2 dicembre sarà una domenica ecologica con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30

Ama : raccolta ingombranti rinviata per concomitanza Domenica ecologica : Roma – Ama comunica che l’appuntamento di domenica 2 dicembre nei municipi dispari con la campagna “Il tuo quartiere non e’ una discarica”, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il TGR Lazio, e’ rinviato a data da destinarsi. Nei prossimi giorni, sara’ comunicata la nuova data di dicembre della ...

Roma. Il 2 dicembre torna la Domenica ecologica : Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile

Smog : a Modena il 25 novembre Domenica ecologica - stop alle auto inquinanti : Il 25 novembre 2018 è domenica ecologica a Modena, con limitazioni alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del centro abitato, delimitata dalla tangenziali. Fino al 31 marzo 2019 tutte le domeniche sono ecologiche, tranne il 6 gennaio. Per tutta la domenica sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani pagando un solo biglietto di corsa semplice. Non possono circolare: Veicoli Benzina pre Euro (Euro 0) ed Euro ...

Smog : Domenica ecologica in 12 comuni del Bolognese : domenica 25 novembre sarà la prima domenica ecologica nella città metropolitana di Bologna. Oltre al capoluogo e Imola sono coinvolti 10 comuni dell’agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa. Le limitazioni alla circolazione riguardano i veicoli benzina fino all’euro 1, diesel fino ...

Roma - Domenica ecologica : stop ad auto e moto in città [GALLERY] : 1/33 Andrea Panegrossi/LaPresse ...

Blocco auto Roma : domani la Domenica ecologica/ Divieto di circolazione 18 novembre 2018 : orari e zone libere - IlSussidiario.net : Blocco auto Roma: domani domenica ecologica. Divieto di circolazione 18 novembre 2018: info, orari e zone libere. Ultime notizie

Roma - giornata vittime della strada - La Domenica ecologica ostacola il ricordo : Si terrà domenica (18 novembre) la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. In tutta Italia si stanno organizzando eventi per ricordarle e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione sul tema. Per organizzare la manifestazione di Roma, in piazza del Popolo (dalle ore 10 alle 13) ci sono volute settimane, ma la partecipazione di molti rischia di sfumare: nella stessa giornata lamministrazione comunale ha indetto una ...

Roma - giornata vittime della strada - Domenica ecologica ostacola il ricordo : Si terrà Domenica (18 novembre) la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. In tutta Italia si stanno organizzando eventi per ricordarle e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione sul tema. Per organizzare la manifestazione di Roma, in piazza del Popolo (dalle ore 10 alle 13) ci sono volute settimane, ma la partecipazione di molti rischia di sfumare: nella stessa giornata lamministrazione comunale ha indetto una ...