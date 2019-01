Dl Sicurezza | pronto il ricorso della Toscana alla Corte Costituzionale

Sicurezza - Rossi : pronto ricorso Consulta : 13.01 La Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Sicurezza del Governo. La decisione sarà assunta con una delibera che sarà approvata nella Giunta di lunedì p Rossi mo. Ad annunciarlo il Governatore Rossi in una nota in cui conferma il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che, dice, "fanno bene a ribellarsi a una legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone", e fa ...

Decreto Sicurezza - le associazioni : “Pronto modello delibera per i sindaci contro Salvini” : L'associazione Alterego - Fabbrica dei diritti ha messo a disposizione dei sindaci un modello delibera contro il Decreto Salvini per permettere di iscrivere all’anagrafe i migranti con permesso di soggiorno per richiesta di asilo: "Le leggi razziste, securitarie e repressive agiscono anche e soprattutto sullo spazio delle nostre città. Dalle nostre città, dunque, deve partire una nuova resistenza".Continua a leggere

M5S - De Falco : “Sul Dl Sicurezza pronto a votare alcuni emendamenti dell’opposizione” : «Ci buttano fuori? Quando Di Maio dice o con me o fuori afferma un’idea padronale di un Movimento in cui oggi sembra venire meno la dialettica e la capacità di ascolto e risposta. Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c’è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiun...