Toscana contro il dl sicurezzaPronto il ricorso alla Consulta

Governatori contro il Decreto Sicurezza. Enrico Rossi : "Regione Toscana farà ricorso alla Consulta" : Dopo i sindaci si muovono i Governatori contro il Decreto Sicurezza. Già ieri Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, aveva detto che sono in corso le valutazioni per un ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento. Decisione che, annuncia il governatore della Toscana Enrico Rossi, sarà presa lunedì in Toscana.contro il Decreto Sicurezza del Governo, infatti, la Regione Toscana farà ricorso ...

Protesta contro dl Sicurezza - presidio a Palermo e la Toscana farà ricorso. E Mantero (M5s) : “Decreto stupido” : Terzo giorno di proteste per i sindaci “disobbedienti” che non intendono applicare il decreto Sicurezza. Dopo lo scontro con i vicepremier e nonostante il tentativo di mediazione del premier Giuseppe Conte, oggi sono ricominciati gli attacchi da una parte e dall’altra. A Palermo un presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro ...

Toscana : team in ogni azienda contro le infezioni ospedaliere : Le infezioni ospedaliere sono in costante aumento, in Toscana e nel resto d’Italia, per questo la Regione ha messo a punto un programma di contrasto che coinvolge tutti i professionisti impegnati nella cura e nell’assistenza al paziente e prevede la costituzione di appositi team in ogni azienda e ospedale. La giunta ha approvato nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore al Diritto alla salute Stefania ...

Toscana - entro Natale legge contro il dl Salvini. Rossi : “Migranti sono persone e hanno diritto a salute - casa e istruzione” : Una legge regionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che “entro Natale” presenterà in giunta una proposta di legge per tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati. Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle ...

La Toscana in piazza contro i No : Roma . Dopo Confindustria Firenze , anche la Cisl Toscana raccoglie l'appello, lanciato sul Foglio dal sindaco di Firenze Dario Nardella , per organizzare insieme una manifestazione a favore dello ...

Toscana Aeroporti partecipa alla Giornata Mondiale Contro la Violenza alla Donne : In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza alle Donne , Toscana Aeroporti , che da quasi tre anni ha avviato il progetto " Toscana Aeroporti per Michela " in memoria della dipendente ...

Confindustria contro i No alle 'piccole Tav' che rallentano la Toscana : E da questo dipende anche la competitività delle nostre imprese, perché la facilità di accesso delle merci a un mercato aiuta lo sviluppo dell'economia. Altrove invece raddoppiano gli aeroporti o ne ...

Al Palazzo Pretorio di Empoli un incontro sul diritto penale in Toscana : La "Scuola Toscana", per quanto riguarda la scienza giuridica penale, anche se non scuola convenzionalmente intesa, è il motore di questi cambiamenti, e unita alla lungimiranza dei granduchi lorenesi,...