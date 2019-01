Supercoppa | Micciché | “Con caso Khasshoggi non avrei scelto Gedda”

Supercoppa - Miccichè : Con vicenda Khashoggi non avrei scelto Gedda : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Supercoppa - Miccichè : 'Scelta della Lega di Serie A in linea con l'Italia' : La Supercoppa di Lega Serie A si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita , in linea - e non in contraddizione - con le scelte dell'Italia; e le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate ...

Supercoppa italiana Juve-Milan - Miccichè : “Donne entrano sole allo stadio” : Supercoppa italiana Juve-Milan, MICCICHE’ CHIARISCE- Nelle ultime ore si era fatta largo la voce che voleva una dura restrizione nell’accesso delle donne nello stadio che ospiterà la prossima finale di Supercoppa italiana. In Arabia Saudita, precisamente a Jeddah, si giocheranno il trofeo Juventus e Milan, ma a due settimane dall’evento la notizia secondo la quale […] L'articolo Supercoppa italiana Juve-Milan, Miccichè: ...

Supercoppa Juve-Milan - Miccichè : 'Scelta del calcio in linea con quelle dell'Italia' : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

Micciché : «Supercoppa - le donne saudite potranno andare allo stadio da sole senza accompagnatori» : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

