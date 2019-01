Su Instagram una falsa raccolta fondi per uno dei ragazzi morti nella tragedia di

Belen nuda in sauna - la foto hot su Instagram : «Quando avrò 70 anni mi coprirò...» : «Quando avrò 70 anni mi coprirò, adesso anche no?» Usa l?ironia Belen Rodriguez a corredo di una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram, che la ritrae...

Belen Rodriguez - sale la temperatura : su Instagram la foto seminuda nella sauna : Belen Rodriguez è sdraiata sulla panca di una sauna. Tutta sudata, la bella showgirl argentina, si mostra ai suoi follower su Instagram con uno scatto che fa letteralmente salire la temperatura e un titolo "Warm" (caldo, ndr): eccola infatti mentre mostra il suo fisico mozzafiato e le curve perfette

Elisa Isoardi - insulti per una foto pubblicata su Instagram : Elisa Isoardi è ancora nell"occhio del ciclone. La conduttrice de La Prova del Cuoco ed ex compagna del vicepremier Matteo Salvini, è finita di nuovo nel mirino degli haters per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Uno scatto apparentemente innocuo che ha però destato molte polemiche.Come la stessa Elisa Isoardi aveva rivelato in una recente intervista, ha trascorso le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia, fra pranzi e risate. ...

Come si organizza una festa su Instagram : Lo fanno sempre di più le ragazze e i ragazzi negli Stati Uniti. Quando ne organizzano una, a volte creano un nuovo account, spesso con un nickname che contiene la data. Leggi

Chiara Ferragni - luna di miele senza figlio : replica su Instagram alle critiche di un fan : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica e i loro scatti pubblicati su Instagram attirano ogni volta l'attenzione di centinaia di migliaia di fan e commentatori, pronti a dare il loro giudizio sui due sposini. Proprio questa mattina, la bella Chiara ha postato un nuovo scatto dove la vedevamo in aeroporto in compagnia del suo amato Fedez, pronti a prendere un volo che avrebbe concesso loro di permettersi ...

Belen Rodriguez sensuale su Instagram : la vestaglia si apre mentre sorseggia una bevanda : In questi giorni si sta facendo un gran parlare del periodo non felicissimo che starebbe vivendo Belen Rodriguez. La rottura con Andrea Iannone e il ricovero del padre Gustavo, avrebbero intristito parecchio l'argentina in queste settimane. A confermare la malinconia che sta provando la 34enne negli ultimi giorni, sono stati alcuni commenti che lei stessa ha scritto su Instagram per rispondere a chi la spronava ad essere più positiva. Un altro ...

Francesco Facchinetti offende il vincitore del Grande Fratello Vip in una clip Instagram : Sono trascorse ormai diverse settimane dalla fine della terza edizione del Grande Fratello Vip, ma ancora oggi si continua a parlare ininterrottamente del suo vincitore, Walter Nudo. Nelle scorse ore, infatti, Francesco Facchinetti ha portato nuovamente in auge la figura di Walter, insultandolo in un video postato sui social. L'accaduto, ovviamente, ha sollevato un enorme vespaio di polemiche e dubbi, legati principalmente ai motivi per i quali ...

Instagram ha rilasciato per sbaglio una nuova schermata home con scorrimento orizzontale : Alcuni utenti hanno ricevuto per sbaglio un nuovo layout della schermata principale di Instagram, che adesso mostra i vari post attraverso uno scorrimento orizzontale. L'articolo Instagram ha rilasciato per sbaglio una nuova schermata home con scorrimento orizzontale proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne : Antonio pubblica una dolce dedica su Instagram forse indirizzata a Teresa : Uomini e Donne non andrà in onda nelle festività natalizie e ripartirà a gennaio, subito dopo le vacanze. Nel frattempo Antonio Moriconi, corteggiatore di Teresa Langella, sul suo profilo Instagram ha lasciato trasparire un forte interessamento verso la tronista napoletana, scrivendo una frase dolcissima sulla bellezza che sembrerebbe indirizzata proprio alla giovane attrice. Ad oggi non si può di certo parlare di innamoramento, ma di forti ...

«Ho provato a fare diventare il mio cane una star di Instagram e ho fallito» - ecco perché : Max the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiBrian X. Chen scrive di tecnologia per il New York Times ed è proprio qui che ha raccontato del ...

Silvia Provvedi stupisce tutti pubblicando su Instagram una foto senza veli : In queste ultime ore, una ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip è tornata prepotentemente a far parlare di sé. Ci riferiamo a Silvia Provvedi che ha stupito i suoi numerosi fan, pubblicando nelle sue "Storie" di Instagram uno scatto molto sensuale. Il post senza veli Oggi i follower di Silvia Provvedi hanno ricevuto un regalo inaspettato dalla loro beniamina: una foto piuttosto "bollente" che la mostra senza vestiti e in ...

Una nuova feature di Twitter alimenta la “guerra” tra Android e iOS mentre Instagram annuncia il supporto GIPHY in Direct : Una nuova funzionalità di Twitter sta riaccendendo la "guerra di religione" tra gli utenti Android e quelli iOS. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Una nuova feature di Twitter alimenta la “guerra” tra Android e iOS mentre Instagram annuncia il supporto GIPHY in Direct proviene da TuttoAndroid.