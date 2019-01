Maltempo | Fs | “Confermati i piani neve e gelo | 750 addetti al lavoro per fronteggiare

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Attivato il numero verde gratuito 800892021 e circa 750 persone del Gruppo FS Italiane alper assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza. E’ il gruppo FS, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ad aver predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la fase di emergenza lieve deisu alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata.“Nonostante l’attenuazione dei fenomeni nevosi, in queste regioni i servizi commerciali regionali – si legge in una nota- saranno garantiti mediamente al 70% a causa delle ultime nevicate e del pericolo di gelate previste per la notte e la prima mattina di domani 5 gennaio. In Sicilia, a causa delle avverse condizioni meteo, saranno attivi i presidi manutentivi degli impianti strategici e attuati solamente alcuni ...