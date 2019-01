Il Psg vola in Olanda per i gioielli dell' Ajax De Ligt e De Jong

Ligue 1 - riepilogo 13^ giornata : Il Psg vola in alto - stop per il Lilla : Il Psg prosegue la sua marcia trionfale in Ligue 1 a punteggio pieno: 13 vittorie in altrettante partite, numeri impressionanti che certificano la netta superiorità della squadra di Tuchel. I capitolini travolgono per 4-0 il Monaco, sempre più ultimo, grazie alla tripletta di Cavani e ad un gol di Neymar e aumentano a 13 i punti di distanza dal Lilla secondo fermato sullo 0-0 dallo Strasburgo. Cade invece il Montpellier ad Angers, mentre ...

Napoli-Psg 1-1 - Champions League : Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

