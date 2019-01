Il grande falò di Borsa delle big tech |  in fumo 1 100 miliardi in quattro mesi

Francesco Chiofalo - l’annuncio choc dell’ex concorrente di Temptation Island : “Ho un tumore al cervello grande quanto una palla da biliardo” : “Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni, è gigantesco”. Con queste parole l’ex concorrente del reality Temptation Island Francesco Chiofalo ha annunciato su Instagram di essere malato. “Mi hanno detto che è di cinque centimetri. È grosso quanto una palla da biliardo. Sono inca**ato con il mondo. Scusatemi se non s arò molto presente sui social. Non so se continuerò a pubblicare su Instagram. Farò ...

