Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono lasciati

(Di venerdì 4 gennaio 2019) La coppia formata dae il suo compagnosi, la notizia è stata data dalla rivista spagnola “Hola”. La coppia si è lasciata due mesi dopo la nascita del figlio Balthazar. Già in passato la coppia aveva rinviato le nozze più volte. Il matrimonio era stato annunciato in un primo momento per l’estate 2018, quando i media francesi hanno iniziato a parlare di una forte crisi tra i due, era poi stato spostato a Natale 2018 e infine di nuovo nella primavera 2019. Un continuo spostare che aveva lasciato intuire i rapporti difficili tra i due. A quanto pare le nozzeun sogno impossibile per la principessa: anche con l’attore Gad Elmaleh, padre del suo primo figlio Raphael, nato nel 2013non è mai riuscita ad arrivare all’altare.