Boban | Fair Play da rifare A club in crescita si concedano investimenti

Boban : 'Fair-play finanziario da correggere - così blocca Inter e Milan. Koulibaly? La gara andava sospesa' : Zvonimir Boban non ha mai avuto peli sulla lingua e, anche ora che è vicesegretario generale della Fifa, dice chiaramente quello che pensa. Lo ha fatto anche parlando alla Gazzetta dello Sport , in un'Intervista in cui si schiera contro l'attuale sistema del Fair-play finanziario deciso dall'Uefa: ' Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario Inter e Milan ...