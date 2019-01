A Jeddah si giochi la partita E l' Italia nomini una donna ambasciatore

huffingtonpost

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Anche il festival dell'ipocrisia dovrebbe avere un limite e le democrazie servono proprio per testimoniarlo nella quotidiana vita delle loro istituzioni (diversamente dai regimi non liberali). Per questo ritengo surreale e sostanzialmente miserabile la polemica sulla finale di Supercoppa che Juve e Milan giocheranno il 16 gennaio in Arabia Saudita.E ritengo anche sbagliata la posizione del ministro Salvini, che ha criticato duramente la volontàna (della Lega Calcio) di disputare comunque l'incontro. Dico questo non certo per omaggio all'argomentazione (da cui dissento profondamente) secondo la quale lo sport dovrebbe essere lasciato fuori dalla vicende politiche: anzi io la penso esattamente al contrario.Penso cioè che lo sport sia per sua natura elemento essenziale della politica (lo dimostra anche la storia antica - parte mito e parte realtà - delle ...