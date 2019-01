Passaggio di animali selvatici sull' autostrada del Sole | un morto e 10 feriti

Blastingnews

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Undi un branco di cinghiali nel bel mezzo dell'del, verso Lodi, ha provocato un gravissimo incidente stradale con un tragico bilancio: un uomo di 28 anni è, e dieci persone sono rimaste ferite. Tra queste vi sono cinque minorenni. Tutto è accaduto alle quattro di stanotte in carreggiata Sud, nel tratto dell'A1 compreso tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione Bologna.Cinghiali in, tamponamento a catena Tre auto sono state coinvolte in un violentissimo tamponamento a catena avvenuto alle quattro di questa notte a causa deldi almeno tre cinghiali sul trattole tra Lodi e Casalpusterlengo, all’altezza del cavalcavia di Livraga.Secondo la prima ricostruzione fatta dalla polizia stradale intervenuta sul posto, una prima vettura ha investito due cinghiali per poi arrestare la corsa, mentre una seconda auto, sopraggiunta di ...