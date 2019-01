Napoli | Ancelotti dice Barella | De Laurentiis ha pronta una proposta

Da Salvini ad Ancelotti - il 2018 di Napoli nelle foto di KontroLab : L’agenzia fotografica KontroLab augura a tutti i Napolisti buon 2019 e lo fa con le foto più belle e significative del 2018 a Napoli; da Salvini a Di Maio, a Luigi de Magistris, Roberto Fico, Carlo Ancelotti. Tanto per fare qualche nome. 001 002 MLP16214 copia.jpg MLP16740 copia.jpg 005 006 RB071315.jpg ...

Napoli - il cruccio di Ancelotti per vincere lo Scudetto : cosa gli manca - voto 7 - 5 : Ancelotti ha migliorato squadra e club. La prima distribuendo le responsabilità, e ora le riserve ora valgono i titolari: così il Napoli ha imparato a vincere anche quando non gioca al massimo, come col Bologna. Il secondo con il suo modo di comunicare sereno. Il passo è da Scudetto (44 punti, 88 in

Le dieci cose del Napoli di Ancelotti che voglio ricordare : 10 cose La prima cosa che voglio ricordare di quest’anno è la finta in scivolata di Koulibaly fatta contro la Spal. Il difensore non è molto spesso collegato allo spettacolo; eppure quella finta in scivolata vale una rovesciata, vale un tiro che si insacca all’incrocio dei pali, vale un gol. Forse vale di più di tutto questo, perché è un gesto più complicato, più raro, più difficile da perdonare se lo sbagli. La finta in scivolata di Koulibaly è ...

Perché è superficiale dire che il Napoli di Ancelotti è basato solo sulle individualità : La lezione del 4-4-2 Napoli-Bologna è una partita che ha un certo impatto sul racconto tattico della squadra di Ancelotti. Il tecnico emiliano, ieri, ha mostrato – di nuovo – i motivi che l’hanno spinto a modificare lo schieramento base del Napoli, inserendo il doble pivote a centrocampo. Il 4-4-2 in fase di non possesso era ed è una scelta inevitabile se l’idea era quella di utilizzare dei terzini portati al gioco ...

Gazzetta : “Ancelotti dovrà tirare Napoli fuori dalla cultura degli alibi” : Si è sentita l’assenza di Koulibaly Nella cronaca della partita, a firma Maurizio Nicita, la Gazzetta sottolinea due aspetti: la sofferenza del Napoli senza Koulibaly e lo stato di forma della squadra che è apparsa giù di tono e probabilmente condizionata dalle polemiche. “Koulibaly – scrive il quotidiano – manca in mezzo alla difesa del Napoli, perche´ la sua onnipresenza (e` la prima volta che Ancelotti e` costretto a ...

Napoli - Inler : “Mi piacerebbe lavorare con Ancelotti. Su Sarri…” : Napoli Inler – Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli, attualmente all’Istanbul Basaksehir, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”, durante il suo soggiorno a Napoli nella splendida cornice dell’Hotel Royal Continental sul lungomare di Napoli: “Sono tornato a Napoli per rivedere i miei amici. Chi ama questa città ci torna sempre, io sono uno di questi. Napoli è terra mia, questa città ...

Napoli - Ancelotti : 'Su Koulibaly l'Uefa ci dà ragione - sorpreso da Gravina e Nicchi' : Napoli - Carlo Ancelotti torna a sorridere dopo la rabbia per la partita persa al 91' contro l' Inter a San Siro , condita dagli ululati razzisti a Koulibaly poi esulso con Insigne. 'Il bilancio del ...

Napoli - Ancelotti : 'La Juventus annacqua i nostri risultati' : Napoli - ' Abbiamo dimostrato carattere: senza, oggi non avremmo vinto. Siamo in linea con quella che è stata la nostra stagione. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, annacquato un po' dalla ...

Napoli - Ancelotti torna sulle polemiche del match contro l’Inter : Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è soddisfatto nonostante la vittoria di sofferenza, ecco le dichiarazioni a Sky Sport dopo la gara contro il Bologna: “in questo periodo della stagione è difficile proporre prestazioni esaltanti. Oggi ho visto alcune partite, è una cosa che vale per tutti. La nostra non è stata una grande partita e non siamo riusciti a tenerla sotto controllo. Per due volte ci siamo fatti raggiungere da un ...

Napoli - Ancelotti : "Vittoria di carattere - contro un buon Bologna" : Al Napoli servono tre gol e novanta minuti adrenalinici per avere la meglio di un Bologna mai domo, che fino a un soffio dalla fine ha cullato il sogno di portare via punti dal San Paolo. Nel dopo ...

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato finale 3-2 - info streaming video e tv : 3 punti sofferti per Ancelotti! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Napoli - Ancelotti analizza la corsa scudetto : “noi bene - ma la Juve è straordinaria” : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato della corsa scudetto, condizionata da un ritmo folle da parte della Juventus “Abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione, annacquata un po’ da una prestazione straordinaria della Juve“. E’ il bilancio del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo la vittoria contro il Bologna che chiude il girone d’andata degli azzurri, secondi in classifica a -9 dai bianconeri. ...

Il Napoli di Ancelotti sulle montagne russe : Gli azzurri rimangono sulla scia della Juventus anche se 9 punti dietro. Decidono la doppietta di Milik e la rete

Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens - Ancelotti torna a sorridere : Al Napoli servono tre gol e una girandola di emozioni per avere la meglio su un Bologna mai domo, che dimostra di essere più che mai vivo. Dopo le manifestazioni di solidarietà per Koulibaly nel pre-...