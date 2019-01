Il piano di Di Battista | lotta a Salvini alle Europee | poi in Congo

Di Battista e Di Maio in "ritiro". Il piano segreto anti-Salvini : Il Movimento Cinque Stelle sente sempre di più il fiato sul collo della Lega. Il Carroccio secondo le ultime rilevazioni nei sondaggi sarebbe oltre quota 30 per cento con un margina di circa 5-4 punti sull'alleato di governo. Il centrodestra unito, sempre nei sondaggi, si attesterebbe ad una quota che sfonda il muro del 40 per cento. Tutti dati e tutte cifre che hanno fatto scattare l'allarme tra i pentastellati in vista l'Europee di maggio ...