Champions | CR7-Messi e i record non ancora battuti

Juve : Paratici - CR7 valore per Champions : ANSA, - TORINO, 2 GEN - "La Champions è diventato un nostro obiettivo, ce lo siano guadagnato. Poi l'arrivo di Ronaldo ci ha dato maggior consapevolezza". Fabio Paratici, lo chief football officer ...

Juve : Paratici - CR7 valore per Champions : Ronaldo? Se hai il migliore giocatore del mondo aumenta la consapevolezza di tutti, ma partivamo da una base alta. Abbiamo da sempre grandi giocatori e adesso abbiamo CR7".

Allegri - con CR7 può arrivare Champions : Quanto è importante per la Juve Cristiano Ronaldo? "A fare gol e giocare è il più bravo al mondo - risponde Allegri -. Oggi tutti hanno fatto una buona partita. Si ha la percezione che con Ronaldo ...

Allegri - con CR7 può arrivare Champions : Quanto è importante per la Juve Cristiano Ronaldo? "A fare gol e giocare è il più bravo al mondo - risponde Allegri -. Oggi tutti hanno fatto una buona partita. Si ha la percezione che con Ronaldo ...

Champions League-Juventus - Messi : “Con CR7 favoriti” : Champions LEAGUE JUVENTUS, Messi INCORONA I BIANCONERI – In una lunga intervista che in questo finale di anno Leo Messi ha rilasciato a Marca, il campione argentino ha parlato anche di Juventus, di Ronaldo e di Champions League. La Pulce ha spiegato come i bianconeri siano un avversario temibile in Europa, tra le candidate principali […] L'articolo Champions League-Juventus, Messi: “Con CR7 favoriti” proviene da Serie A News Calcio - ...

Messi : "CR7 mi manca - ora la Juve può vincere la Champions" : È uno dei migliori allenatori al Mondo. Ecco perché mi piacerebbe, ma ti dico che lo vedo complicato". ha continuato la Pulce. "Come abbiamo detto all'inizio della stagione, la Champions è sempre ...

Thuram : 'Con CR7 Juve favorita per la Champions. Il razzismo nel calcio...' : razzismo - 'Il calcio è un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. ...

Champions League - Rakitic batte CR7 : è suo il gol più bello della fase a gironi : di Ivan Rakitic il gol più bello della fase a gironi della Champions League 2018/19. Lo ha eletto la UEFA, tramite un sondaggio svolto attraverso i propri canali social nel quale erano in lizza anche ...

Tra Juve e Champions c'è sempre Madrid Ma CR7 spaventa il Cholo : Ancora Madrid. La Champions della Juventus passa un'altra volta dalla capitale della Spagna. Dopo l'eliminazione choc del Bernabeu nei quarti della passata stagione, stavolta si va al Wanda ...

Avversario Juventus/ Ottavi UEFA Champions League - sorteggi : 'occhio' a Liverpool e Atletico chi contro CR7? : Avversaria Juventus: oggi 17 dicembre 2018 i sorteggi degli Ottavi di finale di Champions League 2018/2019, quale sarà l'avversaria della Vecchia Signora?

Juventus - la sola Champions non basta a ripagare l’acquisto di CR7 : Anche ipotizzando la vittoria del trofeo e una crescita importante dei ricavi commerciali i conti del club sono destinati a chiudere in rosso L'articolo Juventus, la sola Champions non basta a ripagare l’acquisto di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions - CR7 'avanti tutti insieme' : TORINO, 13 DIC - "Partita difficile, obiettivo raggiunto". Cristiano Ronaldo riassume così, sui social, la trasferta della Juventus, incappata ieri sera in una sconfitta indolore contro lo Young Boys. ...

Champions League - la Juventus si gioca il primato nel girone : allettante la quota della tripletta di CR7 : Juventus impegnata nel duello a distanza per il primo posto nel girone H della Champions League con il Manchester United La Juventus si gioca il primo posto nel girone H della Champions nella partita di domani a Berna, contro lo Young Boys. Gli svizzeri stanno letteralmente dominando il loro campionato, dove sono primi con 19 punti di scarto sulla seconda. Ma in Europa hanno conquistato solo un punto, è per questo che agli occhi degli ...

Juventus - Paulo Dybala 'Cr7 un grande - possiamo vincere la Champions' : TORINO - Tre giorni di vacanza prima di tornare a correre ed allenarsi a ranghi ridotti, depauperati dagli impegni delle varie nazionali. La Juventus di Allegri è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio ...