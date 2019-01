Blastingnews

: #Cannabis sempre piu' potente, rischio aumento pericolosità. Primo studio sui 28 paesi dell'Ue, aumenta un componen… - Agenzia_Ansa : #Cannabis sempre piu' potente, rischio aumento pericolosità. Primo studio sui 28 paesi dell'Ue, aumenta un componen… - paola_caiazzo : Cannabis sempre più forte: aumentano i rischi per i consumatori - COTRONEOPEPPE : C'è il rischio che aumentino i danni derivati dalla cannabis in tutta Europa che sta diventando sempre piu' potente… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) I danni per chi usa lasonopiù alti. Ilo è emerso da un recente studio condotto in molti paesi dell’Unione Europea che ha evidenziato l’aumento di un pericoloso componente, il Thc (delta-9-tetraidiocannabidiolo) e in parallelo la riduzione del Cbd (cannabidiolo). Lo studio sullaè stato condotto da ricercatori del King's College di Londra e dell'Università di Bath e si basa su dati raccolti dall'Osservatorio europeo impegnato nel campo dei farmaci e delle tossicodipendenze.più dannosa: i risultati emersi dallo studio I risultati emersi dalla recente ricerca hanno evidenziato, in particolare, che nei prodotti cannabinoidi la concentrazione di Thc, principale sostanza psicoattiva della, è passata statisticamente negli ultimi 10 anni, dal 5 per cento al 10 per cento. I ricercatori del gruppo di studio hanno sottolineato che in ...