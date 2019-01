Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Modric-Inter si può fare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato Lazio - trattativa per il giovane Adekanye del Liverpool : L'occhio di Tare ha puntato anche Anfield Road. Sempre allo stesso modo, low profil, ma al tempo stesso sempre vincente: la Lazio sta provando a chiudere l'affare per Bobby Adekanye, esterno d'attacco ...

Calciomercato Liverpool : ecco l’incredibile clausola anti-Barcellona : Dopo aver visto Coutinho, e ancora prima Suarez, volare verso Barcellona, il Liverpool si è cautelato con una clausola di mercato costosissima. Se i blaugrana volessero ancora trattare un giocatore dei Reds dovrebbero pagare, oltre al prezzo del cartellino, un extra di ben 90 milioni di euro. Secondo il Sun, infatti, a seguito del passaggio di Coutinho al Camp Nou per 130 milioni (esclusi bonus), è stata fissata questa particolare clausola ...

Calciomercato Juventus : il Liverpool piomba su un obiettivo dei bianconeri : La Juventus ha messo gli occhi da tempo su uno dei difensori più promettenti del panorama europeo: Matthijs de Ligt. Il centrale classe ’99, già con una invidiabile esperienza alle spalle tra Ajax e Nazionale olandese, è il profilo ideale individuato dagli osservatori bianconeri per puntellare il reparto difensivo, che potrebbe perdere Benatia e necessita di un ringiovanimento. Il prezzo del giocatore, per cui il club di Amsterdam ...

Calciomercato - Real Madrid e Liverpool pronti a mettere a segno un grande colpo per gennaio : Dopo aver sistemato la questione panchina con la promozione di Santiago Solari da allenatore ad interim a tecnico a tutti gli effetti, il Real Madrid inizia a programmare il prossimo mercato. Secondo quanto riferisce Marca, i Blancos avrebbero raggiunto un accordo con il River Plate per Exequiel Palacios. Il centrocampista argentino arriverà in Spagna a gennaio, magari lasciando l’Argentina con la vittoria della Libertadores, e ...