Una ferita colma di petali

Capodanno - donna ferita da un razzo a Benevento : in 4 perdono Una mano : Il divieto assoluto dell'utilizzo di petardi e botti per il Capodanno 2019, ordinato dalle amministrazioni comunali di numerosissime città italiane, è stato completamente violato. Per il sesto anno consecutivo, per fortuna, non si è verificato nessun decesso a causa dei fuochi pirotecnici, sebbene il numero di feriti di quest'anno sia stato leggermente superiore rispetto al 2018: 216 feriti, di cui ben 44 hanno avuto necessità di essere ...

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di botti e petardi : donna ferita al petto da un razzo a Benevento - in quattro perdono Una mano : In aumento gli interventi dei Vigili del Fuoco: 160 solo a Roma, decine i roghi di cassonetti e rifiuti

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di botti e petardi : donna ferita al petto da un razzo a Benevento - in tre perdono Una mano : Il divieto di utilizzare botti e petardi, sancito da quasi tutte le città italiane, è stato abbondantemente ignorato. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma il numero di interventi dei vigili ...

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di botti e petardi : donna ferita al petto da un razzo a Benevento - in tre perdono Una mano : In aumento gli interventi dei Vigili del Fuoco: 160 solo a Roma, decine i roghi di cassonetti e rifiuti

Tartaruga caretta-caretta soccorsa sulla spiaggia - era ferita ad Una pinna : Un esemplare di Tartaruga marina caretta caretta è stata salvata sulla spiaggia adiacente alla riserva naturale di Tor Caldara ad Anzio. L'avvistamento di alcuni passanti che hanno avvisato la ...

Milano - incendio in Una struttura per anziani : Una persona ferita gravemente : Un incendio è divampato poco prima delle 22 di giovedì sera in una struttura di lungodegenza per anziani a Milano: 18 le persone coinvolte, una delle quali ferita gravemente. Il fatto è avvenuto all’Istituto Palazzolo, dove tutto il reparto interessato dalle fiamme è stato evacuato. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118. L’anziano che ha subito le ustioni più gravi è stato trasportato in codice ...

Palermo - salvata la speleologa ferita : era bloccata in Una grotta a 100 metri di profondità : Cadendo nell'Abisso del Vento, grotta di Isnello, nel Palerminato, una speleologa 45enne originaria di Bronte, nel Catanese, si è fratturata una gamba. La donna era con altri 8 compagni, due dei quali sono rimasti con lei mentre gli altri sono risaliti in superficie per dare l'allarme.

Tratta in salvo la speleologa rimasta ferita in Una grotta : Palermo, 16 dic., askanews, - E' in salvo la speleologa che ieri pomeriggio è caduta ferendosi a una gamba all'interno dell'Abisso del Vento, una profonda grotta a Isnello, Palermo,, nel Parco delle ...

Palermo - speleologa ferita e bloccata in Una grotta a 100 metri di profondità : La donna è quarantaduenne che era impegnata in una escursione assieme ad altre otto persone ed è caduta fratturandosi una gamba. Sul posto son al lavoro una trentina di esperti del Soccorso alpino e speleologico che stanno cercando di trovare una via di uscita per portare all'esterno la donna in barella.Continua a leggere

Speleologa ferita e bloccata in Una grotta a 100 metri di profondità : paura a Palermo : L'incidente nell'Abisso del Vento, nel territorio di Isnello. A dare l'allarme sono stati alcuni compagni di escursione

Palermo - speleologa ferita e bloccata in Una grotta a 100 metri di profondità : La donna, 45 anni, è caduta nell’Abisso del Vento. Stava compiendo un’escursione con altri 8 compagni. In corso le operazioni di soccorso

Choc a Napoli - violenta Una ragazza che sta uscendo di casa : la giovane ferita riesce a salvarsi : Alle prime luci dell'alba gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato e del Commissariato Decumani hanno arrestato A.M.,37enne napoletano, per il reato di violenza sessuale e ...

Nabil Shaath : "Le ambasciate a Gerusalemme - Una ferita mortale alla pace in Palestina" : È l'uomo delle svolte storiche. Colui che negoziò con Yitzhak Rabin, allora primo ministro d'Israele, il riconoscimento da parte dello Stato ebraico dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) di Yasser Arafat: da lì si aprì il percorso che portò agli accordi di Washington del settembre 1993: Nabil Shaath, già ministro degli Esteri palestinese, primo consigliere diplomatico del ...

Pietre contro treno - ferita Una ragazza : 19.20 Lungo la linea ferroviaria Napoli/Salerno sono stati lanciati sassi contro un treno e una ragazza è stata ferita. Lo rende noto la direzione regionale di Rete ferroviaria italiana, spiegando che il traffico è risultato "rallentato dalle 15.40 per il lancio di sassi, da parte di ignoti, contro un treno regionale tra Portici e S.Maria La Bruna". La giovane è stata ferita al viso, all' altezza dell'orecchio.