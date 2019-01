Pensioni e proroga opzione donna | info definitive con il decreto entro il 12 gennaio

Il Governo proroga il blocco della rivalutazione delle Pensioni in versione 'soft'. Verso taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

Pensioni «opzione donna» : proroga in arrivo - chi potrà beneficiarne : Il 2019 si preannuncia come un anno di “sperimentazione” sul fronte delle Pensioni. Da un lato l’avvio del triennio di quota 100. Dall’altro la prosecuzione di opzione donna, un particolare sistema che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore...

Pensioni - richiesta Ue : Quota 100 solo per un anno con probabile proroga nel 2020 : Continua la trattativa fra il governo Conte e Bruxelles al fine di ricevere una risposta affermativa dalla Commissione Europea sui temi più caldi della nuova Legge di Stabilità ed evitare la cosiddetta procedura d'infrazione. Resta ancora un dialogo aperto quello riguardante il meccanismo della Quota 100 e il reddito di cittadinanza tanto caro al Movimento 5 Stelle. Bruxelles chiede la Quota 100 sperimentale Come ormai tanti sanno, l'esecutivo ...

Pensioni : Opzione Donna - la proroga potrebbe essere di un solo anno : Il pacchetto delle Pensioni voluto dal Governo è praticamente pronto. Diverse testate giornalistiche che seguono da tempo il dossier previdenziale hanno fatto nelle ultime ore un riepilogo su quanto l'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte avrebbe stabilito. Riguardo a Opzione Donna, la proroga potrebbe essere di un solo anno. Ciò significa che la misura sperimentale per le donne sarà valida fino al prossimo 31 dicembre 2019 e avrà bisogno ...

Pensioni anticipate e APE sociale : sindacati in pressing sulla proroga dell'uscita dai 63 anni : Dalle parti sociali emergono nuove richieste al Governo per prorogare al più presto, come prevede già la nuova legge di bilancio 2019, i pensionamenti anticipati tramite l'APE sociale , oltre che per ...

Pensioni 2019 : benefici per esposizione all’amianto prorogati. Novità Inps : Novità in vista per i lavoratori che hanno subito nel corso della loro vita professionale, il fardello dell’esposizione all’amianto: l’Inps ha comunicato che i benefici previdenziali concessi a chi è stato esposto all’amianto mentre lavorava in aziende di bonifica o scoibentazione, saranno prorogato anche per il 2019 e 2020. Lo ha fatto con un messaggio indirizzato proprio a questi lavoratori (il n. 4253 del 15 novembre 2018), comunicando ...

Pensioni 2019 : proroga opzione donna estesa forse fino al 2021 - ma non ci sono conferme : Le ultime indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore fanno ben sperare o forse rischiano di confondere ancor più le donne che attendono di comprendere in primis se davvero vi sarà una proroga dell’opzione donna, dato che non vi è ancora nessun decreto ufficiale, e soprattutto quali siano i requisiti e i tempi entro cui maturarli. opzione donna, la proroga ci sarà ed entro quando? L’articolo de Il Sole 24 ore cita tutte le vie d’uscita per poter ...

Riforma Pensioni 2019 : le nuove misure di flessibilità da quota 100 a opzione donna - alla proroga dell'Ape sociale : Da un lato la busta arancione , che permetterà ad ogni lavoratore di conoscere con precisione quale sarà il proprio destino previdenziale tramite la via di pensionamento ordinaria, dall'altro le nuove ...

Pensioni e manovra : Q100 meno generosa - si studia proroga opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 29 ottobre 2018, vedono arrivare nuovi dettagli in merito alla quota 100 ed alla possibile applicazione di una modifica ai coefficienti di calcolo retributivi degli assegni, come eventuale strategia di contenimento dei costi del provvedimento. Nel frattempo, dal Governo si conferma che la nuova opzione non andrà a modificare l'impianto attuale dei criteri di pensionamento, visto che sarà basata su una ...

Pensioni - Opzione Donna : 30 miliardi in tre anni - Damiano scettico sulla proroga : Nel weekend appena trascorso sono emersi dubbi circa la fattibilita' della proroga di Opzione Donna, misura contenuta nella manovra finanziaria per il 2019. Ad esporre le proprie perplessita' è stato Cesare Damiano, ex presidente della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. L'onorevole del Partito Democratico ha fatto riferimento ai numeri forniti dall'Inps, secondo i quali le risorse per una proroga di tre mesi da parte del regime ...