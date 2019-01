NORD vs SUD Lo scontro che fa comodo a chi vuole spartirsi il Mediterraneo

Botti - dall’incendio in un bosco al fuoco sul balcone : danni e feriti da NORD a Sud : Buon Anno! Notte di festa, danze e brindisi, ma anche di Botti e petardi che hanno causato danni e feriti da Nord a Sud. I Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) sono stati impegnati da mezzanotte alle 2 di oggi per domare le fiamme divampate in localita’ Donadivo, a 700 metri di quota, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio), a causa di petardi e fuochi d’artificio finiti nel bosco di circa 400 metri quadrati nel ...

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al NORD [MAPPE] : 1/24 ...

Corea - prove di disgelo per il nuovo anno : Kim - leader del NORD - promette più colloqui con il collega del Sud - Moon : Teleborsa, - Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha promesso di incontrare il presidente del Sud Moon Jae-in "frequentemente" il prossimo anno per discutere della denuclearizzazione della penisola. Il ...

Tajani (FI) : 'Manovra fa pagare il reddito di cittadinanza al NORD e si dimentica del Sud' : Forza Italia non molla il pressing sulla manovra di bilancio sottoscritta dal governo gialloverde. Stamattina, in conferenza stampa a Montecitorio, i parlamentari azzurri, guidati dal numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, hanno criticato le stime e i numeri della legge di bilancio targata M5S-Lega che domani dovrebbe ricevere il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati. Il vicepresidente di Forza Italia e Presidente del Parlamento ...

5 mostre da NORD a Sud da non perdere in questi giorni di festa : Le vacanze natalizie sono un momento perfetto per praticare quello che i latini definivano l'otium, il tempo libero lontano dagli affanni quotidiani legati al lavoro (negotium) e dedicarsi ai propri interessi. Per chi in questi giorni di festa volesse concedersi qualche attimo per ristorare lo spirito e fare un salto al museo, HuffPost ha selezionato cinque mostre, da Nord a Sud, che vale la pena visitare e che potranno allietare le vostre ...

Di Maio visita a sorpresa i lavoratori Teofran in mobilitazione : “Non si chiudono stabilimenti al Sud per riaprirli al NORD” : visita a sorpresa del vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, allo stabilimento Treofan, nella Piana del Sele, dove i dipendenti hanno trascorso la vigilia e il giorno di Natale in stato di mobilitazione. Gli impianti produttivi sono infatti fermi a seguito della cessione dell’azienda, lo scorso 24 ottobre al colosso indiano Jindal Group. “Convocheremo il prima possibile il tavolo per ...

Sud e NORDcorea presenteranno squadre comuni a Tokyo 2020 : Lo scrive oggi l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, citando il ministro della Cultura dello Sport e del Turismo sudcoreano. Il ministro Do Jong Hwan ha affermato che le due Coree intendono …

Anticiclone - caldo anomalo da NORD a Sud : è una Vigilia di Natale dal clima mai visto - oltre +21°C sulle Alpi [DATI LIVE] : L’Anticiclone delle Azzorre sta garantendo sull’Italia condizioni di bel tempo diffuso e caldo anomalo in questa Vigilia di Natale dal clima mai visto, con valori di alta pressione che hanno superato i 1025hPa in Sardegna, Sicilia e al Nord/Ovest. Proprio sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Lombardia, registriamo stamattina le temperature massime più elevate con la complicità del vento di foehn che scende dalle Alpi e fa impennare ...

L’Anticiclone di Natale è già arrivato - caldo incredibile in tutt’Italia : +20°C sulle Alpi in Piemonte - temperature anomale da NORD a Sud [DATI] : 1/5 ...

La Lega di Salvini crolla al NORD mentre sale al Sud : L’alleanza con i grillini non fa bene alla Lega di Matteo Salvini. Anche se l’analisi va dettagliata. In alcune aree

Previsioni Meteo - l’Anticiclone di Natale porta super-caldo : +20°C anche al NORD - +25°C al Sud. E anche a Capodanno l’anomalia continua : 1/12 Lunedì 24 Dicembre: le temperature ad 850hPa previste per le ore 13:00 del ...

Meteo - arriva la tempesta di Natale : pioggia al Sud - nebbia al NORD : Pioggia e nevicate tra il 24 e il 25 dicembre, ma non in tutta Italia. La situazione migliorerà in vista del Capodanno grazie all’alta pressione già da Santo Stefano

Alta pressione sul'IItalia - residue piogge a Sud - foschie e nebbia al centro NORD : Roma - Dopo il passaggio della perturbazione di giovedì l'Alta pressione tornerà ad aumentare sul Mediterraneo e sull'Italia, grazie alla spinta di un promontorio che avrà le sue radici in prossimità dell'Africa nordoccidentale. Nuove perturbazioni da ovest cercheranno tuttavia di raggiungere l'Italia, ma i loro effetti verranno notevolmente ridotti proprio dall'Alta pressione in rimonta. ...

La polizia marocchina ha arrestato quattro persone per l’uccisione di due turiste del NORD Europa a sud di Marrakesh : La polizia marocchina ha detto giovedì di avere arrestato tre persone sospettate di avere ucciso due turiste nordeuropee in un’area isolata vicino alla città di Imlil, a sud di Marrakesh. I corpi delle due turiste, la 24enne danese Louisa Vesterager